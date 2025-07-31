女性負責人 占比創新高
財政部發布性別統計年報，據賦稅相關資料揭露，去年資本額逾10億元的2,723家企業中，由女性擔任負責人、代表人或管理人持續增加，比率增至15.3％，女董人數占比續創新高。
財政部統計，去年營利事業家數為165.7萬家，由男性擔任負責人有103.8萬家、占62.7％，女性為61.8萬家、占37.3％，女性比率出現微幅成長。
從企業資本額來看，女性擔任10億元以上企業負責人的人數，從2014年的186人增至419人，占比也從2014年的9％增至15.3％，寫下歷史新高。另外，男性平均每人所得74.6萬元，女性為47.5萬元，性別差異倍數1.57倍，近三年最低。
觀察各類所得，薪資所得部分，男性平均每人82.2萬元、女性58.2萬元，男女比差距為1.41倍；執行業務所得部分，男性平均每人21.9萬元、女性11.7萬元，男女差距高達1.86倍。
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