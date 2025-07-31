房東在台天數 牽動扣繳率

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部中區國稅局表示，公司給付租金對象，如果屬於稅務上的「非居住者」，例如房東旅居海外，整年從未入境，公司付租金時，應以非居住者適用稅率20％來代扣所得稅，而非以居住者扣繳稅率10％來扣稅。

中區國稅局表示，要判斷個人是否為中華民國境內居住者，在台居留天數是關鍵之一。

依規定，在台灣設有戶籍的個人，如果當年度在台灣境內居留滿31天，或雖居住一天以上、未滿31天但生活及經濟重心在台灣境內，都視為居住者；否則將視為非居住者。

所謂生活經濟重心在境內，例如享有健保、勞保等社會福利，配偶或未成年子女在國內，或是有在境內經營事業、管理財產等狀況，稅局會綜合考量。

國稅局指出，稅務身分會影響適用扣繳率，以租金來說，付租金給非居住者，扣繳率是20％，給付居住者，扣繳率則為10％；在扣繳時限方面，給付居住者，應次月10日前繳納，次年1月底前申報；給付非居住者時，則應在給付日起十日內完成扣繳申報。若誤判房東稅務身分，可能導致扣繳錯誤，而衍生補稅。

舉例來說，甲公司承租某房東名下房屋作為辦公場所，2024年每月匯款租金1萬元，全年共支付12萬元，甲公司以為房東設籍台灣，屬於境內居住者，因此到了隔年1月才申報扣繳。

國稅局查核發現，房東在2024年全年從未入境台灣，且簽約時即已告知公司自己長期居住海外，依法應視為非居住者，扣繳率為20％，且應在給付十日內申報扣繳，甲公司未依法代扣2,000元稅款，也未依限申報，遭查獲後依規定裁罰。

國稅局表示，企業支付租金或各項所得，應留意支付對象的稅務身分，即便對方有台灣戶籍，也須留意在台居留天數，正確判斷適用扣繳率。

租金 房東 國稅局

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