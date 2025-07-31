暫繳稅額 免納房地合一稅

財政部昨（30）日發布解釋令，企業9月辦理營所稅暫繳申報時，採用「一般暫繳」方式（即以前一年營所稅半數為暫繳稅額）時，分開計稅的房地合一稅，可免納入暫繳稅額計算。

營所稅暫繳申報是讓企業在9月時先報繳當年度部分所得稅，除有利國庫調度，也避免企業隔年5月須一次負擔大額稅款，壓力過重。計算稅額方式分為「一般暫繳」及「試算暫繳」。

一般暫繳是依照上年度營所稅應納稅額二分之一作為暫繳稅額，多數案件採一般暫繳；試算暫繳則以當年度前六月營收總額，按當年度稅率試算暫繳稅額，須符合會計帳冊簿據完備等條件才能適用。

房地合一稅2.0在2021年7月上路，營利事業房地合一稅從原本併入營利事業所得計稅，改採按持有期間、依差別稅率分開計稅，即持有期間未滿兩年，稅率45％；持有期間超過兩年、未逾五年者，稅率35％；持有期間超過五年者，稅率為20％。

採分開計稅後，原本營利事業若採取一般暫繳，在計算暫繳稅額的時候，房地合一稅也納入計算範圍；財政部昨日發布解釋令，自114年度起，也就是今年9月申報時，分開計稅的房地合一稅，就不再納入暫繳稅額計算。

之所以會有這樣的修正，是因為財政部先前召開納稅者權利保護諮詢會議時，會中就有委員建議，應檢討現行營利事業依所得稅法中，針對房地合一稅2.0分開計算的應納稅額，計入下一年度「暫繳稅額計算範圍」的合理性，以符量能課稅原則。

有委員認為，實務上，企業出現營運狀況，可能出售廠房，而產生房地合一稅，企業已經營運不佳，隔年卻又因為房地合一納入暫繳範圍，墊高暫繳稅額，恐面臨資金壓力，更無力負擔稅款，建議財政部考量修正。

因此財政部發布解釋令，自114年度起，營利事業依《所得稅法》規定，採一般暫繳計算暫繳稅額時，不包含分開計稅的房地合一稅，讓稅制更趨合理，也適度減輕營利事業負擔。