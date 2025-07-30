快訊

已請假2個月！葉丙成涉洩性平案學生個資 調查再延至8月22日

炒作當配方、凋零成必然？揭日本高級生吐司的盛衰記

不只肝臟問題？沈玉琳健康亮紅燈 傳與1疾病有關「進加護病房」

財部放寬　房地合一分開計算稅額可不計入企業暫繳

中央社／ 記者張璦台北30日電
財政部。圖／本報資料照片
財政部。圖／本報資料照片

財政部今天發布營所稅暫繳新規，企業按其「前一年度申報營所稅應納稅額一半」計算暫繳稅額者，放寬計算範圍可不包含屬於房地合一稅規定的分開計算應納稅額，減輕業者資金調度壓力，今年9月起暫繳申報適用。

財政部先前召開納稅者權利保護諮詢會議，會中外部委員建議檢討現行營利事業依所得稅法中，房地合一稅2.0分開計算的應納稅額，計入下一年度「暫繳稅額計算範圍」的合理性，以符量能課稅原則。

為減輕企業一次繳清稅負的壓力，也便利國庫資金調度，企業當年度所得除要在隔年5月申報繳稅外，當年9月要先「暫繳」一次，等到隔年5月申報，確認全年應納稅額後，可扣掉暫繳部分，僅就餘額繳納。

財政部指出，企業營所稅暫繳，分為一般申報、試算申報。一般申報是繳納「前一年營所稅應納稅額的一半」，這類案件占大宗；另外，會計帳冊簿據完備、有會計師查核簽證且如期辦理暫繳申報者，可選擇採試算申報，以「當年上半年實際營業額核實計算稅額」。

當時納稅者權利保護諮詢會外部委員在會中提到，有些企業可能會遇到某一年度出售廠房、房地而有一次性收入，要繳納房地合一稅，墊高其當年度營所稅額的情況，這一企業隔年9月申報暫繳時，若採一般申報，要繳納「前一年營所稅應納稅額的一半」，就恐面臨資金壓力。

財政部今天進一步發布解釋令，自民國114年度起，企業按其前一年度申報營所稅應納稅額一半計算暫繳稅額者，計算範圍可以不包含屬於房地合一稅規定的分開計算應納稅額，減輕業者資金調度壓力，今年9月起暫繳申報適用。

營利事業房地合一稅2.0上路後，營利事業出售房地產比照個人課稅，依持有期間按差別稅率計稅，持有房地期間在2年以內者，稅率為45%；持有房地期間超過2年未逾5年者，稅率為35%；持有房地期間超過5年者，稅率為20%。

財政部 營所稅 所得稅 房地產 房地合一稅

延伸閱讀

捐助南部水患災民 財部公股事業加碼至6600萬元

跨國企業最低稅率調升 回溯至元旦…預估36家業者受影響

財部：金融業降稅先由金管會評估

生前贈與已繳稅 扣抵有上限

相關新聞

財部放寬　房地合一分開計算稅額可不計入企業暫繳

財政部今天發布營所稅暫繳新規，企業按其「前一年度申報營所稅應納稅額一半」計算暫繳稅額者，放寬計算範圍可不包含屬於房地合一...

保單「轉要保人」前注意！國稅局示警等同送錢：要納贈與稅

把保單轉名給子女，當心變成一筆贈與稅負擔。財政部台北國稅局提醒，若父母將保險的「要保人」變更為子女，即便沒有金錢往來，也...

包租婆出租還能報自用地價稅？稅局解答：確實可行

包租婆若將一塊地蓋成三層樓，一、二樓出租給房客，三樓自己住，這樣還能申請地價稅自用住宅用地稅率嗎？台南市財稅局表示，只要...

跨國企業最低稅率調升 回溯至元旦…預估36家業者受影響

為避免稅基流失、不讓課稅權拱手讓人，財政部調高最低稅負稅率，特定大型跨國企業稅率自12%調高至15%，傳出行政院已完成溝...

建商賣房 留意所得年度

財政部北區國稅局提醒，營利事業出售自行興建不動產時，應特別注意交易完成的時間點，正確判定所得應屬於哪一個課稅年度，若誤判...

生前贈與已繳稅 扣抵有上限

民眾在去世前兩年內贈與財產，應納入遺產總額計稅。財政部高雄國稅局提醒，即使在贈與當時已繳納贈與稅及土增稅，仍須併入遺產總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。