財部放寬　房地合一分開計算稅額可不計入企業暫繳

財政部今天發布營所稅暫繳新規，企業按其「前一年度申報營所稅應納稅額一半」計算暫繳稅額者，放寬計算範圍可不包含屬於房地合一稅規定的分開計算應納稅額，減輕業者資金調度壓力，今年9月起暫繳申報適用。

財政部先前召開納稅者權利保護諮詢會議，會中外部委員建議檢討現行營利事業依所得稅法中，房地合一稅2.0分開計算的應納稅額，計入下一年度「暫繳稅額計算範圍」的合理性，以符量能課稅原則。

為減輕企業一次繳清稅負的壓力，也便利國庫資金調度，企業當年度所得除要在隔年5月申報繳稅外，當年9月要先「暫繳」一次，等到隔年5月申報，確認全年應納稅額後，可扣掉暫繳部分，僅就餘額繳納。

財政部指出，企業營所稅暫繳，分為一般申報、試算申報。一般申報是繳納「前一年營所稅應納稅額的一半」，這類案件占大宗；另外，會計帳冊簿據完備、有會計師查核簽證且如期辦理暫繳申報者，可選擇採試算申報，以「當年上半年實際營業額核實計算稅額」。

當時納稅者權利保護諮詢會外部委員在會中提到，有些企業可能會遇到某一年度出售廠房、房地而有一次性收入，要繳納房地合一稅，墊高其當年度營所稅額的情況，這一企業隔年9月申報暫繳時，若採一般申報，要繳納「前一年營所稅應納稅額的一半」，就恐面臨資金壓力。

財政部今天進一步發布解釋令，自民國114年度起，企業按其前一年度申報營所稅應納稅額一半計算暫繳稅額者，計算範圍可以不包含屬於房地合一稅規定的分開計算應納稅額，減輕業者資金調度壓力，今年9月起暫繳申報適用。

營利事業房地合一稅2.0上路後，營利事業出售房地產比照個人課稅，依持有期間按差別稅率計稅，持有房地期間在2年以內者，稅率為45%；持有房地期間超過2年未逾5年者，稅率為35%；持有房地期間超過5年者，稅率為20%。