保單「轉要保人」前注意！國稅局示警等同送錢：要納贈與稅
把保單轉名給子女，當心變成一筆贈與稅負擔。財政部台北國稅局提醒，若父母將保險的「要保人」變更為子女，即便沒有金錢往來，也視同無償轉讓保單價值，依法屬於贈與行為，必須申報並繳納贈與稅，否則將被補稅、甚至挨罰。
國稅局說明，根據《遺產及贈與稅法》第4條第2項，當財產所有人無償將資產轉讓給他人，並獲對方同意接受時，即構成贈與。
這在保單轉讓上也同樣適用，國稅局指出，尤其常見於父母在子女成年後，將原由自己擔任要保人的保單改為子女，儘管只是紙上變更，卻涉及實質財產移轉，必須依照保單變更當日的「保單價值準備金」金額申報贈與稅。
舉例來說，小美（化名）於2023年投保年金保險，保單由他本人擔任要保人，子女為被保險人，到了2025年2月，她將要保人變更為女兒小花，但未依法申報贈與稅。
國稅局查核後，認定當時保單價值準備金為500萬元，超過當年度贈與免稅額（244萬元），因此要求小美需補繳稅款25.6萬元，並另處罰鍰。
國稅局提醒，若民眾已完成保單要保人變更，但尚未申報贈與稅，只要尚未被檢舉或遭查核調查，可主動向國稅局補報補繳，並可依《稅捐稽徵法》規定，加計利息後免罰。
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