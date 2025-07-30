包租婆出租還能報自用地價稅？稅局解答：確實可行

包租婆若將一塊地蓋成三層樓，一、二樓出租給房客，三樓自己住，這樣還能申請地價稅自用住宅用地稅率嗎？台南市財稅局表示，只要符合要件，就能「按比例」享有稅率優惠，不會因部分出租就整筆土地喪失自用住宅資格。

根據《地價稅法》規定，自用住宅用地稅率遠低於一般用地稅率，對民眾來說是一項重要減稅機制。不過要適用這項優惠，須符合「戶籍登記完成」、「使用目的明確」以及「全國僅持有一筆可適用自用住宅地」等三項基本要件。

財稅局說明，只要土地所有權人（含其配偶與未成年子女）在全國範圍內未重複申請、戶籍也已設立在該地，且房屋的用途區分清楚，就算不是整棟自住，仍可依實際使用情況分開計算。

舉裡來說，包租婆擁有三層樓房屋，一、二樓作為出租使用，三樓為本人與家人自住，經地方稅務機關實地查核確認，房屋使用情形與申報內容一致，則可將對應三樓的土地面積視為自用住宅用地，適用較低的地價稅率，其餘則依一般稅率課徵。

不過，申請優惠也要注意時間限制。財稅局提醒，新取得土地的所有權人，應在每年地價稅開徵40日前，也就是9月22日前完成申請（如遇例假日順延），只有在期限內提出並經核准，才能自當年度起適用優惠，否則就得等到下一年度才能生效。

財稅局呼籲，民眾若對申請資格或所需資料有疑問，可主動洽詢所在地稅捐機關，及早辦理、避免權益白白受損。