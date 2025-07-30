財政部統計：2023年男女平均所得差距 縮小至1.57倍

據財政部最新公布的性別統計年報，2023年男性平均每人所得新台幣74萬6708元，女性人均所得47萬5454元，性別差異倍數1.57倍，較前一年度的1.6倍縮小，是近3年最低水準。

進一步觀察綜合所得稅各類所得，2023年執行業務所得男女差異高達1.86倍，男性平均每人所得21萬9194元、女性11萬7716元，兩性差距顯著。男女薪資所得差距方面，2023年為1.41倍，男性平均每人所得為82萬2709元、女性為58萬2463元。

至於股利所得，2023年男女平均每人所得差異達1.68倍，男性平均每人所得19萬9336元，女性則為11萬8618元；以人數觀察，持有股利所得的男性共335.9萬人，低於女性的389.7萬人。

儘管擁有股利所得的女性人數多於男性，但平均股利所得仍是「男高於女」，推測此情況與企業負責人、董監事等高層中，仍以男性偏多有關。

2023年各項所得中，退職所得是唯一平均每人所得「女高於男」的項目，男性為53萬7333元，女性為59萬4452元。

根據年報，2024年營利事業資本額落在10億元以上者有2723家，負責人、代表人或管理人是男性者，有2304家、占約84.6%，為女性者則有419家、占約15.4%，女性占比創有統計以來新高。

另財政部轄下8大公股銀行承作青年安心成家購屋優惠貸款方面，年報顯示，2024年撥貸戶數中以男性占54%、女性占46%，與往年差異不大。至於辦理青年創業貸款情況，總人數中男性占69.6%、女性占30.4%。