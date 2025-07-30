跨國企業最低稅率調升 回溯至元旦…預估36家業者受影響

為避免稅基流失、不讓課稅權拱手讓人，財政部調高最低稅負稅率，特定大型跨國企業稅率自12%調高至15%，傳出行政院已完成溝通，近期就會核定，將回溯至今年元旦上路，明年報稅適用。

財政部去年8月預告修正「營利事業所得基本稅額之徵收率」草案，依據該草案，符合「GMT適用門檻（前四個財會年度中任兩個年度合併財報全年收入達7.5億歐元）的跨國企業集團」且「有效稅率低於15%」的事業單位，將自2025年起調高最低稅負稅率至15%。粗估約有36家跨國企業會因此調高稅率，至於未同時達到這兩門檻的企業不受影響，最低稅負稅率維持12%。

由於財政部在後續對外的法制作業花了一段時間與企業界溝通、加上遇到美國對等關稅風波，距離預告已經將近一年，行政院遲未核定，尚未正式公告。

由於這是屬於加稅法案，據了解，法案送到行政院後，財政部雖強調對於多數中小企業並不會造成影響，但仍有金融、科技業者向政院反映，希望擋下修法，或暫緩實施，因此隔了一年，尚未正式公告。不過據了解，行政院近期就會核定，財政部官員表示，持續向外界釐清我國做法，草案進度必須由行政院決定；政院人士表示，尚在程序當中。

財政部官員表示，台灣原本就有國內的最低稅負制（AMT），此次調整，是有條件調升，並非全面上調。主要是針對大型跨國企業，在溝通過程當中，因為專業度高、國際稅制複雜，需要更多時間對外溝通，但方向沒有改變，這也符合國際趨勢。

台灣營所稅率現行為20%，營利事業最低稅負徵收率為12%。世界各國開始推動全球最低稅負制（GMT），若企業在台享有較多租稅優惠，導致有效稅率低於15%時，課稅權恐怕會拱手讓人，被已實施GMT的國家收走原本屬於我國該課的稅。