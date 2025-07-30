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自住地價稅 可按比率算

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

房東若將一塊地蓋成三層樓，一、二樓出租給房客，三樓自己住，還能申請地價稅自用住宅用地稅率嗎？台南市財稅局表示，只要符合要件，就能「按比率」適用自住優惠，不因部分出租就整筆土地喪失自住資格。

《土地稅法》規定，自用住宅用地稅率遠低於一般用地稅率，是一項重要減稅機制。不過要適用這項優惠，須符合「戶籍登記完成」、「使用目的明確」及「全國僅持有一筆可適用自用住宅地」等三項基本要件。

財稅局說明，只要土地所有權人（含其配偶與未成年子女）在全國範圍內未重複申請、戶籍也已設立在該地，且房屋用途區分清楚，就算不是整棟自住，仍可依實際使用情況分開計算。

舉例來說，包租婆有三層樓房屋，一、二樓出租，三樓為本人與家人自住，經地方稅務機關實地查核確認，房屋使用情形與申報內容一致，則可將對應三樓的土地面積視為自用住宅用地，適用較低的地價稅率

房東 自用住宅 地價稅率

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