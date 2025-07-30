刻意分拆發票 不能兌獎

最新一期統一發票中獎號碼才剛開出，就在民眾準備兌獎之際，財政部中區國稅局提醒，民眾若刻意透過「分次結帳」等不合常規方式，在短時間內取得大量小額發票，即使這些發票中獎，仍可能不發放獎金，已領取者則會追回，情節重大者甚至依法移送。

國稅局指出，近期查獲多起案例，發現有民眾在超商、連鎖商店等場所，短時間內進行多筆低金額交易，藉由刻意分單、分次付款手法取得大量發票，意圖提高中獎機率，表面上看似真實消費，但明顯不符常理。

依現行規定，若民眾無正當理由，在同一期發票中，以不合常規方式取得大量小額發票，且這些發票中獎達一定張數者，稅局將不給獎金；若已領獎，將依法由稽徵機關追回，情節嚴重者還可能面臨司法責任。所謂「不合常規交易」，包括短時間內大量重複性消費、刻意切單結帳等異常行為。