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生前贈與已繳稅 扣抵有上限

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

民眾在去世前兩年內贈與財產，應納入遺產總額計稅。財政部高雄國稅局提醒，即使在贈與當時已繳納贈與稅及土增稅，仍須併入遺產總額計算遺產稅，已繳稅額可部分扣抵，但扣抵金額設有限制，不得超過贈與財產併計遺產總額後所增加的應納稅額。

高雄國稅局表示，依《遺產及贈與稅法》規定，被繼承人於死亡前兩年內，將財產贈與配偶、子女、孫子女等法定繼承人及其配偶時，該筆財產仍需併入遺產課稅，目的在於防止利用生前贈與規避遺產稅，確保稅負公平。

不過這些贈與時已繳稅款，包括贈與稅與土增稅，仍可以連同利息一併申請自應納遺產稅額中扣抵，但要特別注意的是，如果扣抵的上限，是因為併入該筆財產後所增加的遺產稅額，繳的稅比增加的稅還多，超過部分不能再退還。

舉例來說，小林（化名）在2024年3月13日贈與一筆公告現值600萬元的土地給長子，當時由長子繳納土增稅50萬元，林先生本人則繳納贈與稅30.6萬元，計算方式為600萬扣除免稅額244萬與土增稅50萬後，剩下306萬，以10%稅率課稅得出贈與稅額，隔年4月14日，小林不幸辭世，該筆土地因公告現值上漲至700萬元，依規定須併入遺產總額計算。

在報遺產稅時，這筆土地就要以當時公告現值700萬元申報；至於贈與時繳納的30.6萬元贈與稅與50萬元土增稅，還有假設利息1.4萬元，總共82萬元，可用來申請自遺產稅中扣抵。

不過由於該筆土地併入遺產總額後所增加稅額是700萬元乘以10%為70萬元，最多只能扣抵70萬元，不能全額扣除。

遺產稅 贈與稅

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