自由貿易港區貨物進儲出現短溢裝 主動向海關申辦

基隆關表示，自由貿易港區重在低度行政管制，高度自主管理，但這個「自主管理」的信任，建立在港區事業確實履行帳貨管理等基礎。當自由港區事業點驗貨物進儲時，發現短裝或溢裝，應依規定遵期向海關申辦，確保貨帳相符，發揮自由港區事業自主管理精神。

基隆關說明，當自由港區事業在點驗進儲貨物時，若實到貨物數量與原始申辦文件內容不符，有短裝或溢裝情事者，應依進出口貨物查驗準則第22條規定，遵期向海關申辦，才符合自由貿易港區設置管理條例帳務處理相關規定。

處理程序包括：一、溢裝（貨物多出）：業者應於海關查核前，主動以書面向海關申請更正，經核准後即可調整登帳；二、短裝（貨物缺少）：業者應在「貨物提領出倉之翌日起1個月內」，以書面向海關申辦。若短少數量未逾申報數量5%且貨價在1,000美元以下，以書面報備並自行調整登帳；若短少情況不符前述輕微條件，則應檢具如公證報告、發貨人證明函電等文件向海關申請核辦。

基隆關最後強調，低度行政管制是建立在業者高度自律之上，自由港區事業務必落實進儲點驗作業，確保貨帳相符；遇有短裝或溢裝情事，遵期向海關申辦者，得免依自由貿易港區設置管理條例第38條或第39條規定處分。倘對申辦程序有任何疑問，歡迎向基隆關洽詢。