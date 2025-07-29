快訊

2026藍白合有譜？他曝北市合作空間 這2縣市長也有機會

林德福控票數抄反「僅這1里同意罷免」 中選會回應了

被移動過？新莊行李箱藏屍命案 發現人推測從中環路被丟進水溝

自由貿易港區貨物進儲出現短溢裝 主動向海關申辦

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
事業於自由貿易港區點驗貨物進儲若有短溢裝，請遵期向海關申辦。圖／基隆關提供
事業於自由貿易港區點驗貨物進儲若有短溢裝，請遵期向海關申辦。圖／基隆關提供

基隆關表示，自由貿易港區重在低度行政管制，高度自主管理，但這個「自主管理」的信任，建立在港區事業確實履行帳貨管理等基礎。當自由港區事業點驗貨物進儲時，發現短裝或溢裝，應依規定遵期向海關申辦，確保貨帳相符，發揮自由港區事業自主管理精神。

基隆關說明，當自由港區事業在點驗進儲貨物時，若實到貨物數量與原始申辦文件內容不符，有短裝或溢裝情事者，應依進出口貨物查驗準則第22條規定，遵期向海關申辦，才符合自由貿易港區設置管理條例帳務處理相關規定。

處理程序包括：一、溢裝（貨物多出）：業者應於海關查核前，主動以書面向海關申請更正，經核准後即可調整登帳；二、短裝（貨物缺少）：業者應在「貨物提領出倉之翌日起1個月內」，以書面向海關申辦。若短少數量未逾申報數量5%且貨價在1,000美元以下，以書面報備並自行調整登帳；若短少情況不符前述輕微條件，則應檢具如公證報告、發貨人證明函電等文件向海關申請核辦。

基隆關最後強調，低度行政管制是建立在業者高度自律之上，自由港區事業務必落實進儲點驗作業，確保貨帳相符；遇有短裝或溢裝情事，遵期向海關申辦者，得免依自由貿易港區設置管理條例第38條或第39條規定處分。倘對申辦程序有任何疑問，歡迎向基隆關洽詢。

海關 自由貿易

延伸閱讀

高雄南星自貿區驚傳工安意外 包商工人遭電擊命危

價值160萬！男子腰藏11克拉鑽石 入境羅湖遭海關攔下

暑期出遊 海關籲請出國旅客切勿攜帶豬肉製品回國

金山水尾漁港轎車不明原因落海 1男救出無生命跡象

相關新聞

分次結帳拚中獎？國稅局示警：這種發票中獎也沒錢拿

最新一期統一發票中獎號碼才剛公布，財政部中區國稅局也同步提醒，若民眾以不合常規的方式短時間內大量取得小額發票，即使中獎也...

憲法判決催出遺產稅新制 資誠點名繼承人留意四大重點

夫妻間的贈與，未來在一方過世後也可能被列入遺產課稅範圍。專家提醒，財政部28日發布新規，針對「被繼承人死亡前二年內贈與配...

生前贈與配偶財產 兩變革

憲法法庭去年10月認定《遺產及贈與稅法》部分違憲，財政部需在兩年內完成修法。財政部昨（28）日發布修法完成前的過渡期處理...

外商申請退稅 留意三點

外商若要申請適用租稅協定退稅，專家提醒應留意三大重點。首先，財政部已延長退稅申請時效為十年；其次要注意過渡期間適用原則；...

繼承共有房屋 稅率最低1%

囤房稅2.0上路後，台中市稅務局提醒，民眾若因繼承取得共有住宅，是否符合「自住住家用」條件，將直接影響適用的房屋稅率，若...

承攬工程印花稅 有眉角

屏東縣財稅局表示，依《印花稅法》規定，承攬工程契約須按實際承攬金額的千分之1繳納印花稅，但此處所指的「承攬金額」不包括營...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。