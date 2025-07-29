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憲法判決催出遺產稅新制 資誠點名繼承人留意四大重點

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
資誠家族辦公室主持會計師洪連盛。聯合報系資料照
資誠家族辦公室主持會計師洪連盛。聯合報系資料照

夫妻間的贈與，未來在一方過世後也可能被列入遺產課稅範圍。專家提醒，財政部28日發布新規，針對「被繼承人死亡前二年內贈與配偶之財產」明定課稅處理原則，未來若丈夫或妻子在過世前兩年內，曾將現金、股票或不動產等資產贈與配偶，這筆贈與將視為「擬制遺產」，列入遺產總額課稅，且由配偶一人單獨繳納，不得作為剩餘財產分配的抵扣項目。

這項規定源自憲法法庭2024年憲判字第11號判決，財政部據此制定過渡性辦法，未來《遺贈稅法》將進一步修法調整。資誠家族辦公室主持會計師洪連盛提醒，這不只是針對新發生的繼承案件，連2023年10月28日憲法判決日前已發生但尚未核稅、仍在訴訟階段的案件，也一併適用。

洪連盛說明，新制下將分為兩張稅單處理，一張是配偶針對贈與財產（擬制遺產）單獨繳稅，另一張則是全體繼承人（包含配偶）共同繳納死亡時遺產部分。

舉例來說，以丈夫過世前兩年贈與妻子500萬元為例，死亡時遺產為6,000萬元，則遺產總額視同為6,500萬元，妻子須針對這500萬元部分獨自負擔約21萬元遺產稅；其餘6,000萬元則由繼承人共同繳納約254萬元稅金。

此外，新原則允許將這500萬元列入夫妻剩餘財產分配的扣除額，並提高妻子可請求的數額，從500萬增加到1,250萬，但實際支付時卻不得以贈與金額作為抵扣。

洪連盛提醒，若妻子依法可請求1,000萬元，仍須從遺產中額外支付，不能用之前贈與的500萬抵充，實際上壓縮了其他繼承人可分配的遺產。

至於稅款的繳納方式，若繼承人或配偶現金不足，可申請分期或以實物抵繳，但條件嚴格，例如配偶欲用其他遺產抵繳稅額，須全體繼承人同意；反之，繼承人若想以配偶名下的贈與財產抵稅，也需取得配偶同意。

新制也規範漏報處罰標準，若遺漏申報擬制遺產，僅罰配偶；若漏報其他遺產（如存款或房地產），則處罰所有繼承人。而最棘手的問題在於，若配偶拋棄繼承或喪失繼承權，稅局將無法對她開單，也因憲法判決限制，不能將這筆稅轉給其他繼承人，恐成「稅款懸置」的黑洞。

洪連盛建議，當前應盡速採取四項行動，一是檢視近兩年有無夫妻間高額贈與；二是預留稅源，準備足夠現金或高流動性資產；三是安排剩餘財產分配時的現金支付能力；四是評估拋棄繼承對稅務的影響。

他強調，這次變革揭示「跨世代稅務治理」的重要性，家族傳承規劃不應拖延到最後關頭，建議從資產配置、贈與時機到稅負設計及遺囑安排等面向，都應及早布局，並善用信託與專業顧問團隊，才能將複雜的稅法轉化為穩健的傳承策略。

稅款 遺產稅

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