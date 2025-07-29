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外商申請退稅 留意三點

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

外商若要申請適用租稅協定退稅，專家提醒應留意三大重點。首先，財政部已延長退稅申請時效為十年；其次要注意過渡期間適用原則；最後，若租稅協定當中另有規定，應以租稅協定為優先。

勤業眾信聯合會計師事務所表示，財政部已修正「適用所得稅協定查核準則」，自2025年4月10日起施行，明定外商申請退稅時效，從原本自繳稅日起五年延長為十年。

勤業眾信稅務部資深會計師陳建宏表示，修正後，可與《行政程序法》規定的十年時效一致，有助提升稅務制度一致性，並且為跨國企業爭取更多準備與申請時間。

不過要留意的是過渡期間的適用原則，簡而言之，2020年4月10日前的案件，無法適用延長十年之規定，退稅申請期限仍為五年。

舉例來說，某日本在台子公司支付國外母公司，並於2020年4月14日繳納扣繳稅款，原本五年時效至2025年4月13日止，由於新制上路時尚未逾期，因此可延長至2030年4月13日前提出退稅申請。

除此之外，陳建宏提醒，若台灣與他國簽署的租稅協定中，已有針對退稅申請期限明文規定，仍應優先適用協定內容，像是台德協定就規定，申請退稅須在所得所屬年度結束後第四年底前提出，企業應申請前詳閱協定條文，確認適用時限與要件。

陳建宏建議，外商可把握此次修法機會，如今退稅時效延長為十年，企業可回溯近十年的付款紀錄，重新盤點是否有漏申請情形，過去因準備文件耗時、人力有限等因素而未申請的案件，也有機會重啟評估。

財政部 所得稅

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