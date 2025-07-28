財部擬修法 無論配偶有無拋棄繼承擬制遺產仍須繳稅

憲法法庭去年10月判決遺贈稅部分法規違憲，財政部今天發布作業原則，明定可就擬制遺產、非擬制遺產，分開發稅單，避免非實際受益的繼承人須負擔擬制遺產所產生的遺產稅。

財政部發布的作業原則為修法前的過渡期間準則，未來擬修法明定，無論繼承人有無拋棄繼承，擬制遺產所產生的遺產稅，仍需由其繳納。

被繼承人死亡前2年內將財產贈與配偶，應於被繼承人死亡時，視為其遺產（即擬制遺產），併入遺產總額課稅。

1名男子在死亡前2年內贈與妻子高額股票，但妻子與子女選擇拋棄繼承，導致唯一繼承人、即男子的非婚生女兒，雖未受益於高額股票，依法卻要負擔全額遺產稅，應納稅額5735多萬元；憲法法庭去年10月28日做出113年憲判字第11號判決，遺產及贈與稅法第15條第1項第1款規定，部分違憲，應於2年內修法。

案件爭議點在於，丈夫是在死亡前2年內贈與妻子高額的股票，因此這筆贈與仍被視為遺產，須併入遺產總額課稅，但妻子與子女在丈夫死後選擇拋棄繼承，導致唯一繼承人的非婚生女兒，雖未受益於高額股票，依法卻要負擔全額遺產稅。

為解決上述情況，財政部修法前端出過度作業準則，今天訂定「被繼承人死亡前2年內贈與配偶之財產併計遺產總額課徵遺產稅稽徵作業處理原則」，即日起生效，適用範圍是自民國113年10月28日至未來遺贈稅法修法生效為止的已發生但尚未核課案，或尚未核課確定的救濟中、未繳納案，及尚未發生的繼承案件。目前盤點，涉及配偶擬制遺產已有約100多件。

官員說明，目前稅法規定，針對一個繼承案件就是發一張稅單，過渡期間原則明定可針對擬制遺產、非擬制遺產分別開出稅單。以遺產總額新台幣6500萬元（含給配偶的擬制遺產500萬元）、全案遺產稅額275萬元為例，擬制遺產的遺產稅為21萬元（275萬元稅額，乘以500萬元占6500萬元的比重），這部分應向配偶發單課徵；其他非擬制遺產的部分，遺產稅為254萬元（275萬元稅額，乘以6000萬元占6500萬元的比重），則應向全體繼承人（包含配偶）發單課徵。

以上述釋憲案來講，過渡期間原則生效後，亡者的非婚生女兒，將不用負擔亡者之妻所獲高額股票擬制遺產產生的遺產稅，僅需就自身繼承部分，負擔該部分遺產稅。

官員指出，為落實憲法保障平等權及財產權，並維護租稅公平，正在依判決意旨儘速提出修法草案，未來擬修法明定，無論配偶有無拋棄繼承，國稅局仍可就擬制遺產對其發單課稅，詳細條文尚在研議中。

同時，過渡期間原則規定，列報配偶剩餘財產差額分配請求權扣除額時，擬制遺產可以算入其計算基礎，這樣一來，可扣除額度就會增加，有望使稅負降低。

依法律規定，配偶的法定財產制關係消滅時，其中一方的現存「婚後財產」，扣除婚姻關係存續中所負債務後，如果有剩餘，其雙方剩餘財產的差額，應平均分配。所以被繼承人死亡後，其生存配偶得依規定，行使剩餘財產差額分配請求權，其價值於核課被繼承人遺產稅時，可以自遺產總額中扣除。