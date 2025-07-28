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退稅期限從5年變10年！勤業眾信籲外商把握、盡速盤點

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信稅務部資深會計師陳建宏。業者提供
勤業眾信稅務部資深會計師陳建宏。業者提供

為解決外國企業申請適用租稅協定退稅期限過短、經常發生逾期損失權益的問題，財政部修正《適用所得稅協定查核準則》，自2024年4月10日起施行，明定外商申請退稅的時效，自繳稅日起5年延長為10年。專家分析，這有助提升稅制一致性，讓跨國企業有更多時間準備資料、主張適用優惠稅率，避免稅負增加。

勤業眾信會計師陳建宏說明，修正背景主要是為了與《行政程序法》所規定的10年時效一致，過去雖然財政部已逐步將《稅捐稽徵法》、《所得稅法來源所得認定原則》及《跨境電商課稅要點》的退稅申請時限延長為10年，但對於外商依租稅協定申請退稅的部分，卻仍維持在5年，形成適用上的不一致，導致不少外國企業雖符合條件，卻因超過時限無法退稅。

根據新制，從2024年4月10日以後仍在5年內者，即可適用新規，申請期限自動延長為10年；不過，若退稅案件在新制施行日當天已超過5年，仍須依舊制辦理。

舉例來說，某日本公司於2019年4月14日繳納扣繳稅款，原本5年時效至2024年4月13日截止，由於新制上路時尚未逾期，因此可延長至2029年13日提出退稅申請，但若稅款是在2019年4月10日以前繳納，則不得適用10年規定。

陳建宏提醒，若台灣與他國簽署的租稅協定中，已有針對退稅申請期限的明文規定，仍應優先適用協定內容，像是台德協定就規定，申請退稅必須在所得所屬年度結束後的第四年底前提出，企業應申請前詳閱協定條文，確認適用時限與要件。

實務上，許多企業因誤解國內法規與協定規定的關係，導致未申請可享的優惠。陳建宏分享，過去有日本母公司長期對台灣子公司提供集團管理服務，每年收取約新台幣100萬元，台灣子公司則依20%稅率辦理扣繳，未主張租稅協定中可適用的營業利潤免稅條款，主因是企業誤以為此類行政管理費用不符免稅資格，而未申請較低扣繳稅率。

陳建宏建議，外商把握此次修法機會，如今退稅時效延長為10年，企業可回溯近10年的付款紀錄，重新盤點是否有漏申請情形，過去因準備文件耗時、人力有限等因素而未申請的案件，也有機會重啟評估。

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