營業人賠償收入 應開發票

過去常有公司誤解賠償收入是彌補立即損失，未開立統一發票。財政部台北國稅局表示，營業人因銷售貨物或勞務取得的賠償收入，應開立統一發票報繳營業稅。

營業稅法規定，銷售額是指營業人銷售貨物或勞務所收取的全部代價。台北國稅局說明，當營業人取得賠償收入，若與業務相關，應依規定開立發票報繳營業稅；但若賠償收入不因銷售貨物或勞務而產生，則非屬營業稅課稅範圍。

例如，甲公司提供租車服務，將車租給乙公司，乙公司租車期間發生碰撞致有損傷，須賠償甲公司維修費用，甲公司取得賠償收入是因提供租車服務而衍生的賠償款，應依規定開立發票給乙公司。若甲公司因隔壁住戶失火使門市受損，隔壁住戶與保險補償，這部分賠償收入非因提供租車服務所衍生的賠償款，無需開立發票。