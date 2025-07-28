快訊

稅率揭曉！ 美歐達成貿易協議 歐盟輸美商品被徵15%關稅

營業人賠償收入 應開發票

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

過去常有公司誤解賠償收入是彌補立即損失，未開立統一發票。財政部台北國稅局表示，營業人因銷售貨物或勞務取得的賠償收入，應開立統一發票報繳營業稅

營業稅法規定，銷售額是指營業人銷售貨物或勞務所收取的全部代價。台北國稅局說明，當營業人取得賠償收入，若與業務相關，應依規定開立發票報繳營業稅；但若賠償收入不因銷售貨物或勞務而產生，則非屬營業稅課稅範圍。

例如，甲公司提供租車服務，將車租給乙公司，乙公司租車期間發生碰撞致有損傷，須賠償甲公司維修費用，甲公司取得賠償收入是因提供租車服務而衍生的賠償款，應依規定開立發票給乙公司。若甲公司因隔壁住戶失火使門市受損，隔壁住戶與保險補償，這部分賠償收入非因提供租車服務所衍生的賠償款，無需開立發票。

營業稅 國稅局 統一發票

延伸閱讀

加密幣課稅 立院提建議：財部應研擬虛擬資產稅務專章

影／三重公寓2樓小型成衣工廠失火 消防隊搶救中

統一發票開獎 幸運兒小7花20元買飲料就中千萬

45元買咖啡中千萬！全家5～6月統一發票千萬特別獎獎落「這兩店」

相關新聞

外國專才享租稅優惠 「同時」符合三項條件

財政部台北國稅局表示，外國特定專業人才若要享有租稅優惠，須符合三大條件，包括因工作而首次核准在台灣居留、從事經認定特殊專...

新聞中的法律／領取失業給付 三大注意

地緣政治或全球經濟情勢變化都可能衝擊廠商經營或就業市場。受僱勞工若遭遇非自願離職時，現有就業保險將可提供失業給付及職業訓...

營業人賠償收入 應開發票

過去常有公司誤解賠償收入是彌補立即損失，未開立統一發票。財政部台北國稅局表示，營業人因銷售貨物或勞務取得的賠償收入，應開...

財部：免納囤房稅2.0房屋 擬新增護理之家等5大類

財政部今天預告草案，將新增5大類房屋可免納囤房稅2.0新制全國歸戶課稅，包含依相關法律許可設置的身障福利機構、一般護理之...

囤房稅鬆綁排除這兩類型房屋！回溯至2024年7月1日適用

為進一步落實房屋稅差別稅率（俗稱囤房稅2.0）制度，財政部25日預告草案，明定特定用途的住家用房屋不計入納稅人全國持有的...

企業蓋房出售 兩方式課稅

房地合一2.0稅制下，公司蓋房後首次移轉的房地交易，可併入營利事業所得額課稅，以單一稅率20％計算營所稅，不必適用房地合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。