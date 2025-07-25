財部：免納囤房稅2.0房屋 擬新增護理之家等5大類

財政部今天預告草案，將新增5大類房屋可免納囤房稅2.0新制全國歸戶課稅，包含依相關法律許可設置的身障福利機構、一般護理之家或精神護理之家、精神復健機構、安置及教養機構，以及符條件的傳教人員宿舍。

換言之，上述房屋免累進課徵最高4.8%稅率，而是有望適用較低的2%稅率。

財政部指出，草案預告期至9月23日，此規定將回溯自113年7月1日生效，由於房屋稅已繳納完畢，所以草案生效後，稽徵機關將陸續啟動退稅流程或更正稅額。

房屋稅課稅所屬期間，是指前一年7月1日起至當年6月30日止。114年期房屋稅5月開徵，首度適用囤房稅2.0新制。

財政部今天預告草案，新增5大類房屋可以免納囤房稅2.0新制全國歸戶課稅，經目的事業主管機關依相關法律許可設置4類機構提供其服務對象住宿的房屋，包含身心障礙福利機構、一般護理之家或精神護理之家、精神復健機構、安置及教養機構。

同時，財政部草案亦新增財團法人或寺廟登記宗教團體所有，未與傳教佈道教堂及寺廟相連或在同一範圍內，專供傳教人員住宿的房屋，可免納囤房稅2.0。

房屋稅條例針對住家用房屋區分為自住、非自住，「自住」全國限3戶，稅率比「非自住」低。

囤房稅2.0上路後，房屋所有人、其配偶及未成年子女於全國僅持有1間房屋，而房屋現值在一定金額（含該金額）以下，若符合供房屋所有人本人、配偶或直系親屬實際居住並完成戶籍登記，且無出租或供營業使用，則可適用「全國單一自住」優惠稅率1%。

若房屋所有人、配偶及未成年子女合計持有2戶、3戶，仍屬自住，均適用稅率1.2%。非自住房屋（包含符合一定條件的出租、繼承）法定稅率為1.5%至4.8%，持有戶數愈多、適用稅率愈高。

除這次新增的5類，財政部先前已陸續將公有房屋、社會住宅、包租代管、勞工宿舍、公益團體興建且無償供災區民眾的房屋等，納入可免計入囤房稅2.0全國歸戶課稅的範疇。