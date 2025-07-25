快訊

90年代暑假流行送小孩去打坐？兒童禪修營曾掀熱潮 卻因這1事退燒

世大運／超級搶十遭逆轉 林芳安／李羽芸網球女雙摘銀

泰國代總理放話！稱泰柬邊境衝突「恐演變成戰爭」 堅拒第3國調解

財部：免納囤房稅2.0房屋 擬新增護理之家等5大類

中央社／ 台北25日電

財政部今天預告草案，將新增5大類房屋可免納囤房稅2.0新制全國歸戶課稅，包含依相關法律許可設置的身障福利機構、一般護理之家或精神護理之家、精神復健機構、安置及教養機構，以及符條件的傳教人員宿舍。

換言之，上述房屋免累進課徵最高4.8%稅率，而是有望適用較低的2%稅率。

財政部指出，草案預告期至9月23日，此規定將回溯自113年7月1日生效，由於房屋稅已繳納完畢，所以草案生效後，稽徵機關將陸續啟動退稅流程或更正稅額。

房屋稅課稅所屬期間，是指前一年7月1日起至當年6月30日止。114年期房屋稅5月開徵，首度適用囤房稅2.0新制。

財政部今天預告草案，新增5大類房屋可以免納囤房稅2.0新制全國歸戶課稅，經目的事業主管機關依相關法律許可設置4類機構提供其服務對象住宿的房屋，包含身心障礙福利機構、一般護理之家或精神護理之家、精神復健機構、安置及教養機構。

同時，財政部草案亦新增財團法人或寺廟登記宗教團體所有，未與傳教佈道教堂及寺廟相連或在同一範圍內，專供傳教人員住宿的房屋，可免納囤房稅2.0。

房屋稅條例針對住家用房屋區分為自住、非自住，「自住」全國限3戶，稅率比「非自住」低。

囤房稅2.0上路後，房屋所有人、其配偶及未成年子女於全國僅持有1間房屋，而房屋現值在一定金額（含該金額）以下，若符合供房屋所有人本人、配偶或直系親屬實際居住並完成戶籍登記，且無出租或供營業使用，則可適用「全國單一自住」優惠稅率1%。

若房屋所有人、配偶及未成年子女合計持有2戶、3戶，仍屬自住，均適用稅率1.2%。非自住房屋（包含符合一定條件的出租、繼承）法定稅率為1.5%至4.8%，持有戶數愈多、適用稅率愈高。

除這次新增的5類，財政部先前已陸續將公有房屋、社會住宅、包租代管、勞工宿舍、公益團體興建且無償供災區民眾的房屋等，納入可免計入囤房稅2.0全國歸戶課稅的範疇。

護理 囤房稅 財政部

延伸閱讀

發票千萬獎 四張還沒領

財部：機器人半導體商機看好 機械業出口添新動能

貿易戰影響…台灣機械出口消長 財部：對美占比首超越中港

財部：大陸產製進口啤酒 展開回溯課徵反傾銷稅調查

相關新聞

囤房稅鬆綁排除這兩類型房屋！回溯至2024年7月1日適用

為進一步落實房屋稅差別稅率（俗稱囤房稅2.0）制度，財政部25日預告草案，明定特定用途的住家用房屋不計入納稅人全國持有的...

企業蓋房出售 兩方式課稅

房地合一2.0稅制下，公司蓋房後首次移轉的房地交易，可併入營利事業所得額課稅，以單一稅率20％計算營所稅，不必適用房地合...

生前買建案未交屋 仍算遺產

買預售屋還沒交屋就過世，房子還沒到手，算不算遺產？高雄國稅局提醒，不動產雖還沒過戶，不屬於被繼承人的房屋或土地，但仍是對...

發票千萬獎 四張還沒領

財政部昨（24）日表示，今年3月至4月期統一發票1,000萬元特別獎，仍有四張尚未兌領，最低只花39元；200萬元特獎、...

投票日出勤 雇主應給薪

明（26）日為「公職人員選舉罷免投票日」，經勞動部公告指定為《勞動基準法》第37條所定應放假日。勞動部提醒，雇主徵得勞工...

私立診所注意…財政部放寬報稅門檻 六類醫療機構也能申請

為保障民眾申報醫療、生育費用時能順利列舉扣除，財政部近期放寬非健保特約醫療機構適用「會計紀錄完備正確之醫院」的認定標準。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。