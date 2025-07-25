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發票千萬獎 四張還沒領
財政部昨（24）日表示，今年3月至4月期統一發票1,000萬元特別獎，仍有四張尚未兌領，最低只花39元；200萬元特獎、雲端發票專屬獎也都各有二張沒有兌領。財政部提醒，該期領獎期限至9月5日，中獎幸運兒記得把握領獎期間。
財政部指出，四張尚未兌領的1,000萬特別獎，分別為蘋果（Apple）App Store的260元訂閱費、新北市三芝區的OK mart便利商店開出的300元菸品發票、台中市南區的摩斯漢堡270元發票、高雄市大社區的萊爾富39元飲品發票。
200萬元特獎方面，則是桃園市觀音區萊爾富所開出的45元飲品發票，桃園市中壢區統一超商開出的75元飲品發票。
另外今年3月至4月期雲端發票專屬獎也有二張沒有兌領，包括Google Play的訂閱費399元發票、台南市仁德區丹丹漢堡所開出的158元食品發票。
賦稅署提醒，今年3月至4月期中獎發票兌領獎期間為今年6月6日至今年9月5日，民眾記得找找身邊發票，以免與財神爺擦身而過。
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