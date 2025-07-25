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投票日出勤 雇主應給薪

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

明（26）日為「公職人員選舉罷免投票日」，經勞動部公告指定為《勞動基準法》第37條所定應放假日。勞動部提醒，雇主徵得勞工同意在當天出勤者，應給予工作時間之工資。具有投票權且原屬休息日或例假的勞工，可行使投票權，不另外給假。

此外《紀念日及節日實施條例》日前通過修法，勞工國定假日增加四日，分別為小年夜、928教師節、1025光復紀念日、1225行憲紀念日。勞動部表示，依法國定假日均應休假，工資照給；勞工如同意於當日出勤，雇主應加倍發給工資。

中選會日前公布，7月26日為「公職人員選舉罷免投票日」，8月23日為核三重啟「公民投票日」，勞動部已公告這兩天為勞基法所定應放假日。

勞動部提醒，具有投票權且當天原定屬工作日的勞工，雇主應給予放假一日；雇主徵得勞工同意當天出勤，應加給該工作時間的工資。另外具投票權且該日原定屬於休息日或例假之勞工，可行使投票權，不另外給假。

勞動部指出，若雇主徵得勞工同意於「休息日」出勤者，則依勞基法規定，給予休息日出勤工資。

投票 勞動部

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