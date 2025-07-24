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私立診所注意…財政部放寬報稅門檻 六類醫療機構也能申請

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部。聯合報系資料庫
財政部。聯合報系資料庫

為保障民眾申報醫療、生育費用時能順利列舉扣除，財政部近期放寬非健保特約醫療機構適用「會計紀錄完備正確之醫院」的認定標準。台北國稅局提醒，凡符合條件的私立診所、治療所等，現在都可向所在地稽徵機關提出申請，享有更簡化的稅務認定與後續優惠。

財政部在2025年5月28日發布的最新公告，主要有四大變革，包括，適用對象擴大，除了過去限定的未加入健保的私立醫院及診所外，現在連物理治療所、語言治療所、心理諮商所、助產機構等也納入申請範圍，擴大適用層面。

其次，申請門檻降低，過去須提供三年帳簿資料、至少一年經核實，今年起只需提供前一年度的申報資料並經查帳確認即可申請，程序更簡便；第三，申請時程明確化，規定應在前一年度所得稅申報截止日隔日起至當年12月31日前提出。

最後，為強化制度管理，財政部也補充核定後如違反規定可被廢止資格的情況，例如未依帳簿申報、帳簿不符規定或未遵守認定要點者，將取消其認定資格。

國稅局進一步說明，若醫療機構成功取得財政部認定資格，未來三年內只要合法申報、繳清稅款，且無違章紀錄，則其執行業務所得將以書面審核方式處理，不會列入抽查對象，有助減輕查帳壓力。

國稅局呼籲，這項修正有利醫療機構簡化報稅程序，也能保障病患扣除權益，請尚未申請的非健保特約醫療（事）機構把握機會儘速申辦。

健保 財政部 國稅局 所得稅

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