爸爸等不到預售屋蓋完就走了！兒女漏報這筆錢被稅局盯上

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經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
屋主若在預售屋交屋前死亡，支付的款項屬於遺產。本圖為示意圖，非新聞所舉案例。（本報系資料庫）
屋主若在預售屋交屋前死亡，支付的款項屬於遺產。本圖為示意圖，非新聞所舉案例。（本報系資料庫）

預售屋還沒交屋就過世，房子還沒到手，算不算遺產？高雄國稅局提醒，這種情況下不動產還沒過戶，並不屬於被繼承人的房屋或土地，而是對建商的一種「債權」，換句話說，只要有付款，就要把付款金額列入遺產申報，不能忽略。

國稅局表示，預售屋買賣契約從簽約到交屋通常需要三至四年時間，若買方在建案尚未完工交屋前就不幸過世，因當時尚未取得房地產權狀，依遺產稅規定，應將其視為對建商請求過戶的不動產買賣債權，並按死亡時已付款金額計入遺產總額課稅。

舉例來說，林先生在2024年1月與建商簽約，購買某建案的12樓住宅與一個地下停車位，房地總價為1,820萬元，其中住宅與土地1,600萬元、車位220萬元，預計2027年底完工交屋。

沒想到，林先生在2024年4月過世，家屬向國稅局申報遺產稅時，提供買賣契約書、發票與匯款資料，顯示林先生生前已支付建商330萬元，這筆錢就是對建商的債權，應併入林先生的遺產總額課稅。

國稅局進一步說明，稅務機關為方便民眾辦理遺產稅，會提供被繼承人名下的財產清單作為申報參考，不過，這份清單目前並不會顯示預售屋資訊，因此若被繼承人生前有購買預售屋，繼承人需主動向建商查詢付款金額與相關資料。

若因忽略而未申報這筆債權，日後遭查獲，不僅需補稅，還可能面臨處罰。國稅局提醒，家中如有成員買預售屋，應保存好買賣契約、付款證明與收據，並讓繼承人知情，以利將來若需辦理遺產稅申報，能順利且依法處理。

建商 遺產稅 預售屋

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