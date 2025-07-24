公告地價前已重劃 土地移轉不能減稅

台中市稅務局提醒，若土地為「重劃後第一次移轉」，在符合條件下可適用土增稅減徵40%的優惠，但要特別注意的是，這項稅負減免僅適用於「完成第一次規定地價後才辦理重劃」的土地，若是在首次規定地價前即完成重劃，即使是第一次移轉，也無法享減稅。

據《土地稅法》規定，土地經重劃後初次移轉，因土地價值提升多半來自重劃本身效益，可減徵土增稅40%，但條件是該筆土地必須在政府首次辦理公告規定地價後才完成重劃。

舉例來說，小林（化名）持有一筆位於台中市大雅區土地，該地於1970年1月完成市地重劃，而所在地區的第一次規定地價是在1977年10月公告。由於這筆土地是在政府首次公告地價之前就已完成重劃，因此即便如今為重劃後第一次移轉，也不符合減徵土增稅條件。