夫妻贈地 可暫免土增稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

台中市稅務局提醒，夫妻間贈與土地，可選擇是否當下繳納土增稅，如果選擇暫不課稅，雖然短期內免繳，但未來將土地出售或移轉給第三人時，仍需補繳當初遞延的稅額，因為只能延後課稅，並非真正免稅

依《土地稅法》規定，土地移轉時原則上應課徵土增稅，不過，若屬配偶間贈與，可依法申請延繳土增稅、暫不課稅，但等到日後土地再次移轉他人時，須一併補繳這段期間的漲價稅額。

舉例來說，若丈夫將土地贈與妻子並選擇不課稅，未來妻子將該筆土地出售給第三人時，稅捐機關會以「贈與前的原地價」為基礎計算漲價金額，會使應稅差額拉大，進而提高應繳稅額。

稅務局提醒，配偶彼此贈與土地或房屋時，雖有稅負優惠空間，但仍須依規定完成申報與繳稅，像土增稅可選擇延後課稅，但並非真正免稅；契稅則無豁免規定。

漲價 免稅 土增稅

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