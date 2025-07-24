資產提前報廢 備妥證明

財政部台北國稅局表示，營利事業若有固定資產在尚未達法定耐用年限前，即發生毀損或報廢，想要將該資產帳面餘額列為當年度損失，須提出符合規定證明文件，才能據實認列。

台北國稅局提醒，若未實際毀損或報廢，或未取得證明，即不得作為損失列報，否則恐遭剔除補稅。

依《所得稅法》規定，固定資產如因特定事故而提前毀滅或廢棄，可將尚未折減的餘額列為損失，但須提出確實證明文據，「營所稅查核準則」規定，這類證明可為會計師簽證報告並附相關說明資料，或是主管機關辦理監毀並出具載有資產品名、數量與金額的文件，若無上述文件，也應事先報請稽徵機關備查，否則不得逕自認列損失。

舉例來說，甲公司在辦理2023年營所稅結算申報時，主張有一批尚未達耐用年限的固定資產報廢，將帳上尚未折減餘額200萬元列為其他損失。

但經稅局查核，這批資產實際上仍閒置在廠房中，並未實際毀損或進行報廢，且甲公司也未提出監毀證明或主管機關文件，國稅局因此認定不符報廢要件，將200萬元損失剔除，並以營所稅率20％計算，補徵營所稅40萬元。

國稅局提醒，營利事業若要提前報廢資產，必須先行評估是否具備法定條件，並辦妥必要程序與佐證文件，尤其是在資產尚未達法定耐用年限前，需更嚴格檢視，若無法證明實際報廢或毀損事實，就不能以未使用或閒置為由，主張損失。

為避免補稅情形發生，國稅局建議，企業如有提前報廢資產情形，應依規定備妥證明資料或事前報備，確保申報正確性，避免日後遭查核調整補稅。