退運進口貨物 退稅須申報

財政部高雄國稅局提醒，企業若進口貨物後辦理退運，並取得海關退還的營業稅款，務必記得在營業稅申報時，主動調整進項稅額，否則即使退稅成功，仍可能因漏報遭補稅甚至處罰。

高雄國稅局指出，根據《營業稅法》規定，若營業人進貨後發生退回或折讓，進項稅額必須在當期申報書中扣減，這條規定也適用於「進口貨物退貨」。

進口退運營業稅申報重點 圖／經濟日報提供

進口貨物繳納的營業稅雖可作為進項扣抵，但若日後發生退運出口並申請退稅，代表當初的進貨行為已不存在，進項稅額也就不能保留，需按期填寫減項。

舉例來說，甲公司在2024年12月進口一批貨物，報關金額為300萬元，繳納營業稅15萬元，並於當期申報扣抵，但後續因部分貨物有瑕疵，退運回國外供應商，金額為80萬元，甲公司向海關申請退還4萬元營業稅，於2025年2月獲准撥款。

根據規定，甲公司應在2025年1至2月期營業稅申報書中，將該筆退稅列為進項減項，如果未如實申報，將被認定為虛報進項稅額，可能依《營業稅法》處以罰鍰。

國稅局提醒，許多企業認為退稅已辦妥、帳務也已處理，就忽略申報上的減項處理，且部分企業的財會部門與報關作業分屬不同人員或部門，資訊未即時流通，常導致退稅金入帳但未及時反映於營業稅申報，最後因國稅局查核或資料比對被追稅甚至處罰。

為協助業者釐清申報方式，高雄國稅局說明，營業人在取得海關退稅時，應主動填具「海關退還溢繳營業稅申報單」，並依退稅性質區分為「進項及費用」或「固定資產」，若不確定如何分類或申報，也可洽詢國稅局窗口或查閱稅務入口網的說明資料。

國稅局進一步提醒，若營業人尚未被調查、未遭檢舉，可依《稅捐稽徵法》，自動補報補繳進項稅額減項，只需加計利息，可免罰款，企業可主動檢視近期是否有相關退稅紀錄尚未反映。