快訊

恐升級為颱風「竹節草」！又一熱帶性低氣壓生成 最新路徑曝光

態度急轉？石破茂面臨逼宮窘境 火速否認請辭「不放任國政空轉」

若有下令就辭職！徐榛蔚因一事震怒 狠嗆童子賢「限24小時內道歉」

台船承造關務署2艘100噸級巡緝艇 今安放龍骨

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
台船承造財政部關務署2艘100噸級巡緝艇，23日上午在台船高雄廠舉行安放龍骨典禮。台船／提供
台船承造財政部關務署2艘100噸級巡緝艇，23日上午在台船高雄廠舉行安放龍骨典禮。台船／提供

台船（2208）承造財政部關務署2艘100噸級巡緝艇，23日上午在台船高雄廠，由台船顏聰輝副總經理及關務署基隆關張世棟關務長、高雄關劉芳祝關務長共同主持「100噸級巡緝艇2艘財物採購案」安放龍骨典禮，祈求建造順利，人員平安。

關務署為維護查緝人員安全、強化海域執法能量以及維護海洋生態與資源，自106年起正式啟動「海關巡緝艇汰舊換新計畫」，並於108年奉行政院核定。台船前於112年完成4艘100噸級巡緝艇之交付。

惟該計畫僅汰換部分船艇，為提升海上巡緝量能，發揮邊境守護者角色，關務署遂於111年5月續奉行政院核定「財政部關務署海關巡緝艇汰舊換新第二期計畫」規劃新造船艇，其中100噸級巡緝艇2艘於113年6月由台船公司得標，並於23日同時舉行安龍典禮。

本型艇全長32公尺，船上搭配2部2580KW柴油主機、減速齒輪及2套五葉固定螺距螺槳，船艉採加寬船型設計，下鋼上鋁結構，輕量化船舶又兼具船體結構強度，蒲氏風力3級(含)以下時，船速可達30節，亦即約每小時55公里之速度，可提升海關同仁海上執法機動性，良好的船艇性能更為海上查緝一大助力。

本案交船後有2年保固保養工作，2年期滿後，船廠需執行後續6年年度定期保養，為後續執行造修合一奠定良好基礎，台船將整合現有企業管理資訊系統提供優良的服務，以期使卓越性能的新型巡緝艇儘早投入海上監控勤務，查緝走私等不法活動，維護民眾生命財產安全。

台船 海關 財政部

延伸閱讀

財部對越南水泥課反傾銷稅

關稅談判不理勞工 勞關盟政院抗議

遭陸列出口管制名單 漢翔台船：軍用業務排除紅鏈

搜救溺水民眾…新北消防釀1死2命危 專家：訓練不足

相關新聞

台船承造關務署2艘100噸級巡緝艇 今安放龍骨

台船（2208）承造財政部關務署2艘100噸級巡緝艇，23日上午在台船高雄廠，由台船顏聰輝副總經理及關務署基隆關張世棟關...

台版肥咖申報 件數、金額雙增

財政部昨（22）日公布113年度稅務用途金融帳戶資訊（CRS，俗稱台版肥咖條款）申報統計，申報金融機構共1,842家，申...

企業列報差旅費 三大要件

財政部台北國稅局表示，營利事業辦理所得稅結算申報時，如要將員工差旅費列為當年度費用或損失，必須同時具備三項要件，包括合法...

追繳重購退稅 三個例外

桃園市地方稅務局表示，適用土增稅重購退稅案件，將列管五年，列管期間再移轉或遷出戶籍將會被追繳土增稅，但有三大例外，因子女...

改裝露營車 要課貨物稅

國內近年愈來愈流行露營車，市面上也出現不少代客改裝服務。財政部北區國稅局表示，車輛領牌後，即使僅是改裝車身或設備，仍符合...

代客改裝露營車 應依規定課徵貨物稅

露營車近年在國內開始流行，市面上也出現不少代客改裝的服務。財政部北區國稅局表示，廠商對於已稅車輛、已稅底盤或車身等已稅車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。