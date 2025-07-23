改裝露營車 要課貨物稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

國內近年愈來愈流行露營車，市面上也出現不少代客改裝服務。財政部北區國稅局表示，車輛領牌後，即使僅是改裝車身或設備，仍符合《貨物稅條例》「產製」定義，在登記日、出廠日或進口日次日起一年內改裝車身或設備，且達1.5萬元以上，應計課貨物稅。

廠商對於已稅車輛、已稅底盤或車身等已稅車輛改裝車身或設備，因可增加車輛使用價值，屬於貨物稅規定中所稱「產製」，應依規定課徵貨物稅。

舉例來說，甲君今年1月3日購入小貨車，於1月5日新領牌照後，委託乙加裝設備廠改裝成露營車，於今年6月1日改裝完成，改裝設備的完稅價格為30萬元，乙加裝設備廠應於車輛出廠前，檢具設備及裝置價款之統一發票，向所轄國稅局申報繳納貨物稅4.5萬元。

北區國稅局提醒廠商應自行檢視，如發現有應補徵貨物稅，卻未依規定報繳者，應儘速向國稅局自動補報補繳稅款並加計利息。

露營 貨物稅 國稅局

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