追繳重購退稅 三個例外
桃園市地方稅務局表示，適用土增稅重購退稅案件，將列管五年，列管期間再移轉或遷出戶籍將會被追繳土增稅，但有三大例外，因子女就學需要、公務派駐國外或土地所有權人死亡而遷出戶籍，只要仍作自用住宅使用，確定無出租或營業，則可免追繳原退還土增稅。
《土地稅法》規定，若民眾出售自用住宅用地後，在完成移轉登記之日起兩年內，重購另一筆作為自住使用的土地，且新購土地地價高於原出售土地地價，扣除原本繳納土增稅後，仍不足支付新購地價者，就可申請退還部分已繳土增稅。
為避免退稅優惠遭濫用，法令規定重購土地自完成移轉登記日起須列管五年，列管期間內，稽徵機關每年會清查，如有再行移轉、出租、營業或遷出戶籍等不符合自用住宅用地規定情形，會被追繳原已退還的土增稅；除非戶籍遷出，是因為前述三大例外情形。
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