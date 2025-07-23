企業列報差旅費 三大要件

財政部台北國稅局表示，營利事業辦理所得稅結算申報時，如要將員工差旅費列為當年度費用或損失，必須同時具備三項要件，包括合法憑證、具體出差報告，以及支出內容與公司本業或附屬業務具有實質關聯，否則稅局恐會不允許認列。

根據《所得稅法》及「營利事業所得稅查核準則」規定，經營本業與附屬業務以外的費用及損失，不得列為費用，查核準則明定，營利事業支出旅費，須提出出差報告單，詳細說明逐日前往地點、訪洽對象及內容，並檢附機票、登機證、住宿憑證、購票發票等合法單據供稽徵機關查核。

國稅局指出，實務查核中，常見企業雖附上機票或住宿單據，但因出差報告內容過於簡略、無明確訪洽對象或行程紀錄，而無法認定與業務有關，最後遭稅局剔除費用並補稅。

舉例來說，甲公司辦理2023年營所稅申報時，列報員工國外差旅費達120萬元，並檢附出差報告單、出入境機票存根、登機證與購票發票等文件。

不過稅局查核後指出，出差報告僅記載出差地點，未明列訪洽對象與執行業務內容；且前往區域並非甲公司現有客戶所在區，也無提出相關業務開發成果或佐證資料。最終，這整筆差旅費遭稅局剔除，並補稅24萬元。

國稅局強調，費用認列應同時符合合法憑證完備、與營業有關等條件，僅提供票據的話，不足以證明支出目的，企業應建立完善差旅費核銷與報支機制，特別是出差報告書應完整具體，勿流於形式化，以避免後續遭否認費用列報並補稅。

國稅局建議，納稅人若有委外差旅安排，仍應由企業主動檢附佐證資料，並說明其與本業實質關聯，降低日後稅務風險，確保自身權益。