台版肥咖申報 件數、金額雙增

財政部昨（22）日公布113年度稅務用途金融帳戶資訊（CRS，俗稱台版肥咖條款）申報統計，申報金融機構共1,842家，申報澳洲、日本、英國稅務居住者金融帳戶合計超過20.3萬筆，帳戶餘額1,719億元，收入金額464億元，雙雙年增。

財政部表示，台灣與這三國投資往來關係密切，經濟表現優於其他主要國家，各項申報數據皆出現成長。

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為透過稅務用途資訊自動交換防堵納稅義務人將所得或財產隱匿在外國金融機構規避稅負，我國與他國依照租稅協定及主管機關協定方式，進行CRS交換。台灣主要提供澳洲、日本或英國稅務居民金融帳戶資訊給三國政府，這三國也會將當地屬於台灣稅務居民的金融帳戶資訊，交換給財政部，協助掌握國人在海外收入情形。

國際財政司長李明機表示，113年度CRS網路申報已於6月30日完成，據財政部財政資訊中心統計，申報金融機構計有1,842家，申報屬澳洲、日本或英國稅務居住者持有或控制的金融帳戶資料，一共有203,336筆、年增近11％。在這三個國家中，以日本帳戶筆數最多、達134,317筆；其次為澳洲38,350筆；英國30,669筆為第三；成長幅度以澳洲增加最多、年增16.33％，英國年增14.05％區次，日本年增8.55％。

在帳戶餘額（存量）部分，澳、日、英合計帳戶餘額1,719億元、年增6.64％。以金額來看，日本861億元最多、其次為英國565億元，澳洲293億元為第三，但成長幅度中，以英國年增12.33％最多、澳洲6.93％居次，日本則為3.11％的個位數成長。澳、日、英合計收入（流量）金額464億元、年增25.75％，其中以澳洲191億元、年增達51.59％最為明顯，英國為75億元、年增15.38％，日本198億元、年增11.24％。

李明機分析，數據反映台灣與這三國投資往來關係密切，再加上去年台灣經濟、股市表現也相當不錯，也有可能與匯差有關。