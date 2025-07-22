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代客改裝露營車 應依規定課徵貨物稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
露營車示意圖。（取自Pexels）
露營車示意圖。（取自Pexels）

露營車近年在國內開始流行，市面上也出現不少代客改裝的服務。財政部北區國稅局表示，廠商對於已稅車輛、已稅底盤或車身等已稅車輛改（加）裝車身或設備，因可增加車輛的使用價值，核屬貨物稅規定中所稱「產製」，應依規定課徵貨物稅。

北區國稅局進一步表示，廠商對於已稅車輛，於新領牌照登記日（免領牌照車輛為出廠日或進口日）次日起1年內改（加）裝車身或設備，且改（加）裝設備在1萬5千元以上者，計課貨物稅。

舉例來說，甲君在今年1月3日購入小貨車，於1月5日新領牌照後，委託乙加裝設備廠改裝成露營車，於今年6月1日改裝完成，改裝設備的完稅價格為30萬元，乙加裝設備廠應於車輛出廠前，檢具設備及裝置價款之統一發票，向所轄國稅局申報繳納貨物稅4萬5千元。

北區國稅局也特別提醒廠商應自行檢視，如發現有應補徵貨物稅情事，卻未依規定報繳者，在未經檢舉或稽徵機關或財政部指定之調查人員進行調查前，儘速向國稅局自動補報補繳稅款並加計利息，即可依稅捐稽徵法第48條之1規定免予處罰。如有任何疑問，可至財政部稅務入口網查詢或撥打國稅局免費服務電話0800-000321洽詢。

國稅局 貨物稅 財政部

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