繼承車輛一年內未過戶 罰

稅務局提醒，車主死亡後，如繼承人未於一年內辦理車輛過戶登記，恐面臨補稅與處罰風險；另也要注意車輛是否享有身心障礙免牌照稅優惠，相關資格會隨車主身故而失效，須重新申請才能繼續適用。

依民法規定，繼承人如未向法院辦理拋棄繼承，依法即承擔被繼承人的一切財產權利與義務，也包含納稅義務。使用牌照稅法進一步規定，車主死亡後，繼承人若繼續使用車輛，應於一年內向監理機關辦理過戶，否則，監理機關將逕行註銷牌照。

針對身心障礙者使用的免稅車輛，稅務局表示，若車主過世，免稅資格自次日起即會失效，應恢復課稅，繼承人須先完成繼承登記，再向稅務機關申請免稅，如未即時申請而仍使用該車，可能因稅籍狀況未更新而產生稅務爭議。

不過若該車仍供原身心障礙者使用，且繼承人與原車主自死亡日起至重新申請日間，戶籍均與身心障礙者相同一戶，經查證屬實，則可自車主死亡次日起追溯適用免稅，保障實際使用者權益。