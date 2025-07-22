加買車位 須重新申請優稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

彰化稅務局提醒，民眾若已取得核准按自用住宅用地稅率課徵地價稅的房地，日後又加買同一地號的車位或土地持分，仍須重新提出申請，經稽徵機關核准後，才能適用優惠稅率。

稅務局提醒，一般用地稅率與自用住宅用地至少相差四倍以上，若未及時申請，可能導致稅負大幅增加。

稅務局解釋，常見民眾購屋後再加買車位，或透過買賣、繼承、贈與等方式陸續取得同筆土地更多持分，卻誤以為原本已申請自用住宅稅率、新增部分就可自動適用，但只要是新取得土地面積，即使地號相同，也須再次申請，否則將以一般用地稅率課徵。

舉例來說，某民眾原有房屋土地已適用千分之2自住稅率，後來加購一處與房屋地號相同的車位，作為自家停車使用，卻未重新申請，結果車位部分被課以千分之10至55的一般用地稅率，稅負大增。

地價稅 自用住宅

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