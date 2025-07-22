AI查稅 揪出短漏報1.7億元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部北區國稅局日前透過人工智慧（AI）選案、智能稅務應用系統比對異常交易，查獲某家經營美容美髮與清潔用品進口及批發的公司，兩年間漏開發票，共短漏報銷售額1.7億元，遭稅局補徵營業稅加罰逾1,200萬元。

北區國稅局表示，此案是透過AI選案並鎖定查核而發現的重大逃漏稅案件，顯示新型稽徵科技正逐步發揮實際效果。

國稅局指出，先前針對美容美髮產業供應鏈資料進行大數據分析與異常比對，發現某公司品牌具市場知名度，銷售通路多元，但實際申報的銷售額與稅額卻顯著偏低，並開立大量二聯式發票，國稅局透過金流、物流與資訊流「三流合一」勾稽，最終查出大規模短漏開發票與漏報營收行為。

國稅局發現，該公司在2022至2023年間銷售貨物卻未依規定開立統一發票，短漏報銷售額高達1.7億餘元，除補徵營業稅850萬餘元外，並依規定處以425萬餘元罰鍰。

AI選案已成為稅務查核主流工具，不僅能從各稅目間資料交叉比對，更能針對高風險產業進行精準選案，大幅提升查核效率與命中率。

國稅局提醒，根據《加值型及非加值型營業稅法》與《稅捐稽徵法》規定，營業人若未依規定開立統一發票且短漏報銷售額，除須補稅外，將面臨處以所漏稅額一倍以下罰鍰，情節重大者得從重裁罰。

國稅局強調，餐飲、美容美髮、零售批發等現金收受比率高、稅基不透明的行業，將長期列為查核重點，稅務機關將持續精進AI模型與查核指標，擴大應用智能系統進行風險評估與選案，納稅人若涉及短漏報情事，應把握自動補報補繳機會，才能免於處罰。

AI 國稅局 營業稅

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