綜所稅首批退稅 下周四入帳

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部。 聯合報系資料照
財政部。 聯合報系資料照

財政部昨（21）日表示，今年申報去年綜所稅首批退稅案件將於下周四（31日）入帳，全國共362萬戶，退稅金額合計585億元，創新高，平均每戶約退稅1.6萬元，主要受惠於免稅額、基本生活費提高等減稅政策。

財政部表示，首批退稅案件適用對象，包含採用網路或手機申報、稅額試算以線上登錄或電話語音回復，及在今年5月12日前向戶籍所在地國稅局申報稅額試算紙本回復的退稅案件。

財政部賦稅署長宋秀玲表示，今年綜所稅結算申報雖延長一個月，但在各區國稅局努力下，第一批退稅案件仍會比照往年在7月31日入帳。據估算，今年綜所稅總退稅件數約380萬件、退稅金額707億元，而首批退稅就有362萬件、585億元，占比相當高，分別為95.3％、82.7％。

與去年相比，去年首批退稅件數為343萬件、金額為558億元，分別增加19萬件、27億元。件數與金額雙雙增加，宋秀玲解釋，可能和免稅額提高、各項扣除額提高等因素有關。

財政部表示，首批申報退稅案件，納稅人採指定存款帳戶辦理轉帳退稅者，退稅款會直接撥入指定帳戶；採憑單方式或未指定存款帳戶辦理退稅者，國稅局將寄發退稅憑單，納稅人拿到退稅憑單後應在9月30日前，向金融機構辦理提兌。

按往例，綜所稅退稅共分為三批次，分別為每年7月31日、10月31日、次年1月20日。透過網路申報、線上登錄或電話語音確認稅額試算之退稅案件，都會列入首批退稅對象，成為退稅早鳥族。

第二批者為二維條碼或人工申報方式之退稅案件，或是今年5月12日前向非戶籍所在地國稅局申報稅額試算紙本回復的退稅案件，或是逾5月12日以書面方式確認之稅額試算退稅案件。

第三批則為逾期申報，或是申報或確認稅額試算屬繳稅或不繳不退案件，經稽徵機關核定為退稅案件。

財政部提醒民眾務必小心遭受詐騙，宋秀玲強調，稽徵機關不會打電話通知民眾確認退稅、也不會詢問或確認民眾的存款帳戶餘額，更不會要求民眾去提款機操作轉帳退稅，民眾務必留意。

財政部 綜所稅 國稅局

延伸閱讀

所得稅首批退稅585億元 31日入帳

影／普發1萬現金？ 蔣萬安今拿當年賴清德委員的話打臉卓榮泰

德國萊茵魯爾世大運報喜 港隊佩劍、乒乓入帳2銅

受匯率、市價波動等影響 營業稅溢繳退還條件放寬

相關新聞

所得稅首批退稅585億元 31日入帳

財政部賦稅署官員今天表示，5月申報的113年度綜合所得稅結算申報第1批退稅案件，將於7月31日入帳，適用對象為該年度採用...

公益團體出售房地 要繳稅

公益慈善機關團體若有出售房屋或土地，別以為免繳稅。財政部台北國稅局表示，依規定，機關團體這類交易屬於「銷售貨物」行為，應...

綜所稅首批退稅 下周四入帳

財政部昨（21）日表示，今年申報去年綜所稅首批退稅案件將於下周四（31日）入帳，全國共362萬戶，退稅金額合計585億元...

AI查稅 揪出短漏報1.7億元

財政部北區國稅局日前透過人工智慧（AI）選案、智能稅務應用系統比對異常交易，查獲某家經營美容美髮與清潔用品進口及批發的公...

加買車位 須重新申請優稅

彰化稅務局提醒，民眾若已取得核准按自用住宅用地稅率課徵地價稅的房地，日後又加買同一地號的車位或土地持分，仍須重新提出申請...

繼承車輛一年內未過戶 罰

稅務局提醒，車主死亡後，如繼承人未於一年內辦理車輛過戶登記，恐面臨補稅與處罰風險；另也要注意車輛是否享有身心障礙免牌照稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。