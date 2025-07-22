綜所稅首批退稅 下周四入帳

財政部昨（21）日表示，今年申報去年綜所稅首批退稅案件將於下周四（31日）入帳，全國共362萬戶，退稅金額合計585億元，創新高，平均每戶約退稅1.6萬元，主要受惠於免稅額、基本生活費提高等減稅政策。

財政部表示，首批退稅案件適用對象，包含採用網路或手機申報、稅額試算以線上登錄或電話語音回復，及在今年5月12日前向戶籍所在地國稅局申報稅額試算紙本回復的退稅案件。

財政部賦稅署長宋秀玲表示，今年綜所稅結算申報雖延長一個月，但在各區國稅局努力下，第一批退稅案件仍會比照往年在7月31日入帳。據估算，今年綜所稅總退稅件數約380萬件、退稅金額707億元，而首批退稅就有362萬件、585億元，占比相當高，分別為95.3％、82.7％。

與去年相比，去年首批退稅件數為343萬件、金額為558億元，分別增加19萬件、27億元。件數與金額雙雙增加，宋秀玲解釋，可能和免稅額提高、各項扣除額提高等因素有關。

財政部表示，首批申報退稅案件，納稅人採指定存款帳戶辦理轉帳退稅者，退稅款會直接撥入指定帳戶；採憑單方式或未指定存款帳戶辦理退稅者，國稅局將寄發退稅憑單，納稅人拿到退稅憑單後應在9月30日前，向金融機構辦理提兌。

按往例，綜所稅退稅共分為三批次，分別為每年7月31日、10月31日、次年1月20日。透過網路申報、線上登錄或電話語音確認稅額試算之退稅案件，都會列入首批退稅對象，成為退稅早鳥族。

第二批者為二維條碼或人工申報方式之退稅案件，或是今年5月12日前向非戶籍所在地國稅局申報稅額試算紙本回復的退稅案件，或是逾5月12日以書面方式確認之稅額試算退稅案件。

第三批則為逾期申報，或是申報或確認稅額試算屬繳稅或不繳不退案件，經稽徵機關核定為退稅案件。

財政部提醒民眾務必小心遭受詐騙，宋秀玲強調，稽徵機關不會打電話通知民眾確認退稅、也不會詢問或確認民眾的存款帳戶餘額，更不會要求民眾去提款機操作轉帳退稅，民眾務必留意。