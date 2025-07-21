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所得稅首批退稅585億元 31日入帳
財政部賦稅署官員今天表示，5月申報的113年度綜合所得稅結算申報第1批退稅案件，將於7月31日入帳，適用對象為該年度採用網路（含手機）申報、稅額試算以線上登錄或電話語音回復，及在今年5月12日前向戶籍所在地國稅局申報稅額試算紙本回復之退稅案件。
根據財政部各地區國稅局初步統計，113年度申報之第1批退稅案件估計約362萬件，退稅金額585億元。
財政部表示，第1批申報退稅案件，納稅義務人採指定存款帳戶辦理轉帳退稅者，退稅款將直接撥入其指定帳戶；採憑單方式或未指定存款帳戶辦理退稅者，國稅局將寄發退稅憑單，並請納稅義務人在今年9月30日前，向金融機構辦理提兌。
官員提醒，詐騙集團冒用稽徵機關名義以退稅為由，藉機誘騙民眾至金融機構自動提款機前操作盜轉存款的事件頻傳，稽徵機關不會以電話通知退稅或要求確認存款帳戶餘額，請務必小心求證。如有退稅相關問題，可撥打0800-000321免付費電話向國稅局洽詢。
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