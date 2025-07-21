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綜所稅首批退稅7/31入帳 總金額585億元創高

中央社／ 台北21日電

113年度綜合所得稅符合首批退稅條件者，退稅款將於今年7月31日入帳。財政部賦稅署今天公布，第一批退稅件數約362萬件，金額新台幣585億元，創歷年首批退稅規模的新高紀錄。

113年度所得稅結算申報已在今年6月30日完成，3批綜所稅退稅時間落在今年7月31日、10月31日、明年1月20日。

財政部初估，總退稅件數380萬件，金額約707億元，較前一年度的589.87億元，增加117億元，主因調整113年度綜所稅課稅級距及調高免稅額、扣除額與每人基本生活所需費用金額所致。

財政部賦稅署長宋秀玲今天進一步在例行記者會表示，雖然今年報稅季有延長，但國稅局努力縮短作業時間，因此民眾仍將如期在7月底取得首批退稅款，適用對象為採用網路（含手機）申報、稅額試算以線上登錄或電話語音回復，以及在今年5月12日前向戶籍所在地國稅局申報稅額試算紙本回覆的退稅案件。

宋秀玲說明，第1批申報退稅案件，納稅義務人採指定存款帳戶辦理轉帳退稅者，退稅款將直接撥入其指定帳戶；採憑單方式或未指定存款帳戶辦理退稅者，國稅局將寄發退稅憑單，並請納稅義務人在今年9月30日前，向金融機構辦理提兌。

宋秀玲提醒，詐騙集團冒用稽徵機關名義以退稅為由，藉機誘騙民眾至金融機構自動提款機前操作盜轉存款的事件頻傳，強調稽徵機關不會以電話通知退稅或要求確認存款帳戶餘額，請務必小心求證。如果有退稅相關問題，可撥打0800-000321免付費電話向國稅局洽詢。

稅款 國稅局 財政部

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