冷氣安裝多收現金沒開發票！業者漏報2800萬被抓包

財政部中區國稅局提醒，營業人銷售貨物或提供勞務時，不論顧客以現金、轉帳或其他方式付款，對於所收的全部價款，包含加收的材料費、施工費等，都必須依法開立統一發票，只要是營業收入，就不能以「額外收費」為由規避開立發票義務。

該分局指出，近期查核轄內一間從事空調設備銷售與安裝的公司，發現該公司負責人個人帳戶中，頻繁出現大額現金存入紀錄，且部分資金流向冷氣零件材料供應商，經查，發現該公司承攬大型賣場與住戶冷氣安裝工程時，會向顧客額外收取現金費用，卻未依法開立發票。

調查顯示，該公司於民國2020年至2022年間，利用現場加收費用未開發票的方式，漏報銷售金額高達新臺幣2,800萬元，逃漏營業稅約138萬餘元，已依《加值型及非加值型營業稅法》規定補稅並處以罰鍰。

國稅局提醒，不論是餐飲、裝潢、空調安裝、清潔、搬家等行業，只要有收費行為，就要誠實開立發票，不要誤以為現金交易難以查到就能規避稅務責任，現在稅務機關透過金融帳戶、金流、材料進貨與供應商資訊的交叉比對，已有相當能力查核違規行為。

國稅局也呼籲，如果營業人自知有類似漏報情形，應把握機會，在未被檢舉或查核前，主動向國稅局補報補繳稅款，並加計利息，依《稅捐稽徵法》，可免予處罰。