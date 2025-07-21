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美容業漏報1.7億被 AI 盯上 國稅局連補帶罰逾千萬元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
餐飲、美容美髮、零售批發等行業，長期被列為國稅局重點查核對象。圖／聯合報系資料照片
餐飲、美容美髮、零售批發等行業，長期被列為國稅局重點查核對象。圖／聯合報系資料照片

財政部北區國稅局日前查獲，某經營美容美髮與清潔用品進口及批發的甲公司，在2022至2023年間銷售貨物卻未依規定開立統一發票，短漏報銷售額高達新臺幣1億7,000萬餘元，除補徵營業稅850萬餘元外，並依規定處以425萬餘元罰鍰。

國稅局強調，該案是透過人工智慧（AI）選案功能及智能稅務應用系統比對異常交易後，鎖定查核而發現的重大逃漏稅案件，顯示新型稽徵科技正逐步發揮實際效果。

國稅局透露說明，日前針對美容美髮產業供應鏈資料進行大數據分析與異常比對，發現甲公司品牌具市場知名度，銷售通路多元，但實際申報的銷售額與稅額卻顯著偏低，並有大量二聯式發票開立情形，透過金流、物流與資訊流「三流合一」勾稽，最終查出大規模短漏開發票與漏報營收行為。

AI選案已成為稅務查核主流工具，不僅能從各稅目間資料交叉比對，更能針對高風險產業進行精準選案，大幅提升查核效率與命中率。

國稅局提醒，根據《加值型及非加值型營業稅法》與《稅捐稽徵法》規定，營業人若未依規定開立統一發票且短漏報營業額，除須補稅外，將面臨處以所漏稅額一倍以下罰鍰，情節重大者得從重裁罰。

國稅局強調，餐飲、美容美髮、零售批發等現金收受比例高、稅基不透明的行業，長期列為查核重點，稅務機關將持續精進AI模型與查核指標，擴大應用智能系統進行風險評估與案件選案，納稅人若涉及短漏報情事，應把握查核前依《稅捐稽徵法》規定自動補報補繳的機會，可免於處罰。

國稅局

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