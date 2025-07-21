受匯率、市價波動等影響 營業稅溢繳退還條件放寬

財政部日前發布解釋令，放寬營業稅溢繳稅額退稅規定，因匯率變動、市價波動等不可歸責因素，使海關代徵營業稅高於國內銷售的銷項稅額時，可退還多付的營業稅，且授權主管國稅局辦理，不用再逐案報到財政部，簡化審查流程。

近來匯率波動大，廠商叫苦連天。財政部發布最新解釋令，放寬營業稅退還溢繳稅額規定，有助緩解廠商資金壓力。

退還溢付營業稅規定 圖／經濟日報提供

營業稅法規定，有四種情況可以申請退還溢付營業稅。第一是銷售零稅率貨物或勞務（如外銷）而溢付營業稅；第二是取得固定資產而多付營業稅；第三是因合併、轉讓、解散或廢止申請註銷登記者溢付營業稅；第四是特殊情形，應報財政部核准退還。

其餘情形下，當進貨規模大於銷售規模時，營業稅的進項稅額會大於銷項稅額，原則上都應留抵下期營業稅，不能退還。

財政部發布最新解釋令，針對不可歸責於營業人的原因，例如市場價格波動、匯率變動等影響在國內銷售價格，導致貨物進口時，海關代徵的營業稅，超過在國內銷售的銷項稅額，這種情況下，可認定為前述的第四種「特殊情形」，可核實退還多繳的營業稅。

而為加速審理作業，財政部解釋令也明訂，這類案件授權主管稽徵機關查明辦理，無須逐案報經財政部核准。

舉例來說，進口商進口一批產品時，海關代徵營業稅1.2萬元，但因價格波動、或匯率因素，在國內銷售時壓低銷售價，銷項稅額僅1萬元，此時多付的0.2萬元營業稅，可向國稅局申請退還，不必留下來扣抵下期營業稅。

先前，財政部因應美國對等關稅衝擊，也曾發布類似作法，只要是因關稅政策受創而向政府領取補貼、補償，或其他因關稅政策影響導致營業收入減少，可向國稅局申請退還留抵營業稅，同樣也無須逐案報財政部核准。