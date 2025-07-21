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幫子女還卡債 可能視同贈與

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

父母若以自身存款幫子女還信用卡費，千萬要注意，這筆金額可能被視為贈與。財政部台北國稅局提醒，只要當年度贈與總額超過免稅額244萬元，就必須依法申報並繳交贈與稅，否則可能面臨補稅。

台北國稅局表示，根據《遺產及贈與稅法》規定，當父母無償幫子女償還債務，包括學貸、車貸、信用卡費或其他個人負債，都屬於「無償承擔債務」，依法視同贈與，應併入年度贈與總額計算。這點常被民眾忽略，認為只是家庭內部金錢支援，不需要申報，但這是錯誤觀念。

舉例來說，阿章（化名）在2024年間從自己的銀行帳戶提領現金，替兒子阿仁（化名）償還350萬元的信用卡費，未辦理贈與稅申報。國稅局查得後，依規定補徵阿章贈與稅10.6萬元，計算方式為350萬元扣除當年度免稅額244萬元，剩餘106萬元依10%稅率課徵。

贈與稅 免稅額

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