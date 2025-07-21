新聞中的法律／AI時代法律風險 三點提醒

近期法律新創「七法公司」被法院認定侵害了老牌「法源法律網」的著作權，判賠1億元並處創辦人有期徒刑，引發外界認為「台灣環境對新創不友善」、「政府公開資訊轉為法源私利」等質疑，也有人認為七法利用爬蟲是「不勞而獲」。

此案判決尚未確定，但其中警訊值得重視。在AI與數據驅動的今日，企業經營者必須重新審視營運中潛藏的法律風險。這裡提供三點提醒。

第一，商業模式的法律風險不容輕忽。此事件涉及資料爬取行為的合法性，當這是商業模式的一部分，更需要留意。在數據經濟浪潮下，智慧財產權已是企業生命線，對手對於數位資產的保護勢必無所不用其極。

不同於過往常見個案行為的著作權侵害事件，此案焦點是「爬蟲」這種資料獲取方式。一旦被認定違法，其影響是全面性的，不僅影響營運收入，更會引發民刑事責任、搜索等行動，除商譽受損，也會打擊用戶、投資人和合作夥伴信任，造成營運與資金鏈巨大風險。

因此企業在規劃任何商業模式時，尤其涉及大量資料獲取與利用時，應尤其留意法規風險（智財權、個資等），進行全面性評估。

第二，不應對「合理使用原則」存在迷思。許多人以美國近期Anthropic判決來類比本案：AI模型訓練被認定資料「合理使用」。然而不同案件的背景條件存在差異，著作權法中，合理使用（fair use）並非容易成立，而是要嚴謹檢視至少四項標準：使用目的、著作性質、利用程度與質量、及對原市場影響。

事實上，此案判決也引述美國路透社控告AI新創Ross案例，同樣資料庫模式，因缺乏「轉化性」而被認定不構成合理使用，這提醒我們，國際間對於這類新興模式的判斷並非一面倒地寬鬆。企業不能想當然爾地認為，只要技術上可行，就能援引「合理使用」規避風險。

第三，爬蟲行為的法律界線與前瞻性議題。在AI時代，關於爬蟲行為是否觸法，及傳統robots.txt（網站協定）在面對AI訓練資料蒐集時是否仍適用，都有許多值得深入探討的空間。這些技術與法律交會的灰色地帶，是全球面臨的挑戰。然而不論最終法律解釋如何演進，企業經營者都不能忽視「當前」法律體制下可能帶來的風險。

這意味著，應主動探討法律界線，積極了解相關法規和對應責任，尤其在有刑事處罰狀況下，會較單純民事賠償和行政裁罰風險更高；要審慎評估數據來源，確保所使用的數據來源合規，避免因數據獲取方式不當而直接曝險；應建立內部合規機制，建置內外部專業法律團隊，對新興技術與商業模式，透過實務見解事前法律評估，控管風險。

此案尚未確定，而確實新的商業模式會對現行法制產生衝擊，但不論新創或老創，都必須理解：法律其實比我們想像的更近。在科技飛速發展、商業模式日新月異的今天，企業經營者需要將法律風險意識提升至企業戰略高度。唯有如此，才能在AI時代浪潮中，既能勇於創新，又能持續前行。（眾勤法律事務所主持律師陳全正口述，記者翁至威採訪整理）