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18日起進口稅多繳可退 財政部放寬改由國稅局加速辦理

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部。聯合報系資料庫
財政部。聯合報系資料庫

財政部18日發布解釋令，針對營業人自國外進口貨物後，因非可歸責於自身的原因，像是如市場價格波動、匯率變動，導致海關代徵的營業稅金額高於實際銷售時的銷項稅額者，准依《加值型及非加值型營業稅法》第39條第2項但書規定，申請退還溢繳的稅額，且為加快審查進度，且明確授權由各地國稅局核實辦理，不再需要逐案報請財政部核准。

財政部說明，營業人辦理進口時，海關會依報單進口金額計徵營業稅，但若之後國際價格下滑或匯率不利，導致商品在國內的實際銷售價格偏低，就可能出現進口時繳納的稅額高於最終銷項稅額的情況。為減輕企業因市場變動所承受的稅負壓力，財政部允許申請退還溢繳部分，並簡化流程由國稅局查明辦理，讓退稅更即時。

這類情況常見於價格易受國際行情影響的進口產品，如金屬原料、石化製品、農產品、3C電子商品或大型機械設備等，這些商品多以美元計價，當新台幣升值、或國際價格下滑，會壓低售價，導致原先預估稅負偏高。例如塑膠原料、銅、鋼材等，業者進口時報關稅額高，事後在國內只能以更低價格出貨，進而出現稅繳過頭的落差。

財政部提醒，營業人申請退稅時應備妥海關進口報單、國內發票、帳簿與其他必要佐證文件，由所在地國稅局查明審核後，依法退還溢繳稅額。

財政部 營業稅 海關

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