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匯率等不可歸責原因致溢付營業稅 財部放寬加速退還

中央社／ 台北18日電

財政部今天核釋，營業人進口貨物經海關代徵營業稅，後續因市場價格波動、匯率變動等不可歸責原因，影響其溢付稅額，可核實退還，且為加速審理作業，此類案件授權國稅局查明辦理，不用逐案報經財政部核准。

營業人自國外進口貨物並經海關代徵營業稅，後因不可歸責於營業人的原因，例如市場價格波動、匯率變動等，影響國內銷售價格，導致貨物進口時由海關代徵的營業稅額，大於其於國內銷售的銷項稅額者，其溢付稅額可依營業稅法規定核實退還。

財政部今天發布解釋令，為加速審理作業，此類案件授權主管稽徵機關國稅局查明辦理，不必逐案報經財政部核准。

所謂溢付稅額，以一名進口商為例，在當新台幣兌美元匯率為32元時，自國外進口一批貨品至台灣。該貨品的完稅價格為1萬美元，折合新台幣為32萬元。依據5%的營業稅稅率，進口商須繳納1萬6000元營業稅作為進項稅額。

然而，若該業者為維持市場競爭力等因素，將該貨品以銷售額新台幣30萬元售予國內消費者，則須繳納5%營業稅，即1萬5000元，作為銷項稅額。

此時，因進項稅額（1.6萬元）高於銷項稅額（1.5萬元），即產生溢付稅額。

財政部 營業稅 新台幣

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