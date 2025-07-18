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同婚合法邁入第六年！報稅人數3年飆升1.5倍、花東比例最高

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
同婚報稅人口比例也逐年攀升。圖／AI生成
同婚報稅人口比例也逐年攀升。圖／AI生成

財政部最新統計顯示，隨著同婚合法化邁入第6年，同性配偶合併申報綜所稅案件持續上升，2023年全台共有6,637件同性有偶報稅案件，較三年前、2020年成長1.5倍，顯示同婚制度上路後，越來越多納稅人開始這類服務。

根據統計，自2019年5月台灣正式開放同性結婚登記後，第一年2020年有2,625件同性配偶以「有偶」身份報稅，到2023年增加至6,637件，同性配偶占所有有偶申報件數的比率也從0.09%提升至0.22%。

若進一步觀察各縣市，同性配偶申報比率最高的是花蓮縣0.41%，其次為台東縣0.35%，反映東部地區同婚接受度高，而六都方面，以桃園市0.26%比例最高，其餘依序為新北0.25%、高雄0.23%、台北與台中均為0.22%、台南0.20%，比例最低的縣市則是彰化縣與雲林縣，僅0.09%。

此外，財政部發現，整體「有偶」報稅件數雖在2023年回升至298萬件，但占全部報稅戶比率呈現逐年下降趨勢，由2014年的47.7%降至2023年的43.3%，減少4.4個百分點，反映晚婚、不婚趨勢逐漸加深。

而分居狀態的有偶申報人數也有升高趨勢，2023年共有1萬844人於申報時註明與配偶分居，為近十年新高，占比達0.36%，相當於每千名有偶報稅人中就有4人處於分居狀態，除離島外，以基隆市0.53%、台北市0.50%、新北市0.47%比例最高。

財政部提醒，納稅人若與配偶分居，可依法在報稅時註記，並依實際生活狀況申報綜所稅；而同性婚姻制度上路後，也同步保障配偶報稅權益，請納稅人依規正確申報，保障自身權益。

財政部 報稅 同婚

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