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竹市房屋稅公告這基準 逾6.5萬戶可享1%優惠稅率

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹市公告，115年期房屋稅全國單一自住房屋現值一定金額為185萬6600元。經估算，目前約有6.5萬戶可享全國單一自住稅率1%。示意圖。記者陳正興／攝影
新竹市公告，115年期房屋稅全國單一自住房屋現值一定金額為185萬6600元。經估算，目前約有6.5萬戶可享全國單一自住稅率1%。示意圖。記者陳正興／攝影

房屋稅2.0新制已於今年5月首次開徵，針對符合全國單一自住房屋現值在一定金額以下者，稅率由1.2%調降為1%，新竹市於今年7月14日公告，115年期房屋稅全國單一自住房屋現值一定金額為185萬6600元。經估算，目前約有6.5萬戶可享全國單一自住稅率1%。提醒民眾，如符合自住用房屋條件，應於2026年3月23日前提出申請，以保障自身權益。

新竹市稅務局表示，所謂「全國單一自住房屋」，係指房屋所有人或使用權人本人、配偶及未成年子女於全國合計僅持有1戶房屋，無出租或供營業情形，及供本人、配偶或直系親屬實際居住使用，並於該屋辦竣戶籍登記，且房屋現值在一定金額以下者，可享1%優惠稅率；倘房屋現值超過該金額，則按自住住家用稅率1.2%課徵。

稅務局說明，2026年期房屋稅的課稅期間為2025年7月1日至2026年6月30日，將於明年5月開徵。依據財政部公告之「全國單一自住房屋現值一定金額基準」，以新竹市轄內當期房屋稅課稅所屬期間首日，符合全國單一自住房屋，按其自住應稅房屋現值由高至低排序取第1%戶房屋，低於該房屋現值的最大值為基準。

經排序結果，新竹市115年期全國單一自住房屋現值以185萬6600元為基準，經估算約有6萬5754戶可適用1%優惠稅率，超過基準者計有664戶，仍按自住住家用稅率1.2%課徵。

稅務局提醒，自住房屋須有本人、配偶或直系親屬辦竣戶籍登記，才可享有自住住家用稅率，尚未辦竣戶籍登記者，最遲應於明年3月23日前（原訂3月22日，遇假日展延）完成並提出申請。此外，未完成戶籍登記的自住房屋，將按非自住住家用稅率2.6%至4.8%課徵房屋稅，與適用自住住家用稅率最大相差4倍多，請提早做好節稅規畫。如有相關疑問，亦可至稅務局網站查詢或撥打電話：03-5225161分機401至418、免付費專線0800-000321，或1999市民服務專線，將有專人提供協助。

財政部 房屋稅

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