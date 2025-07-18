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農地設光電 有條件免徵
不少農民想在自家農地上加裝太陽能光電設施，卻又擔心造成稅費增加。對此屏東縣財稅局解釋，若農地設置太陽能設施後仍持續從事農業使用，且依法取得相關許可，仍可適用課徵「田賦」，因目前田賦已停徵，形同免課地價稅。
稅務局說明，農業用地若要加裝太陽能設施，必須依據「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」，取得「農業設施容許使用證明」，並經能源主管機關同意備查，只要符合規定，且土地仍有從事農作或養殖等農業經營，就能維持農業用地身份，不會因設施改變而被課地價稅。
舉例來說，部分養殖戶透過「漁電共生」方式，在養殖池上方架設太陽能板，若仍有持續養殖，且設置行為符合法規要求，就仍屬農業用地，可以免繳地價稅。
稅務局提醒，若太陽能設施與農作完全脫鉤，僅使用農地發電、未從事農業經營，或土地已變更為其他事業用地，就不再符合農業用地認定，必須改課地價稅，稅負會明顯增加。
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