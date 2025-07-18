聽新聞
0:00 / 0:00

補繳燃料費 應找監理站

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

汽車燃料費每年7月繳納，雲林縣稅務局表示，近期常接到民眾詢問，甚至前往稅務局申請補發「燃料稅單」，但這筆費用不是稅，也不是由稅務局發單，部分民眾還會誤把這張單子當作「使用牌照稅」，誤以為早已繳過，結果因未如期繳納遭催繳，增加不少困擾。

稅務局澄清，燃料費並非「燃料稅」或「使用牌照稅」，而是由公路監理機關依《公路法》規定徵收的「規費」，性質和地方稅完全不同，若民眾遺失繳款單，應洽詢車籍所在地監理站，稅務局無權補發繳款書。

稅務局說明，汽車燃料費是用來作為公路建設、維修與安全管理的財源，由交通部所屬監理機關每年7月寄發繳費單；而「使用牌照稅」則是地方稅，每年4月由各縣市政府開徵，用途為地方財政收入，兩者分屬不同徵收機關與法源依據。

監理站 牌照稅 燃料費

延伸閱讀

竹市強化不動產防詐…「稅籍異動即時通」7月上路 申辦再送商品卡

地主合建分屋 留意兩稅事

影／靈異、搞笑都來！台中警防酒駕發短影音 今年酒駕死亡少22％

學生考駕照暑假旺季 苗栗市公所新設機車考照練習場「未演先轟動」

相關新聞

公益團體出售房地 要繳稅

公益慈善機關團體若有出售房屋或土地，別以為免繳稅。財政部台北國稅局表示，依規定，機關團體這類交易屬於「銷售貨物」行為，應...

買贈品促銷 憑證可抵稅

企業辦促銷送贈品，也能合法節稅。財政部高雄國稅局指出，營業人為提升買氣，常以「買就送」、「限時加贈」等方式吸引消費者，若...

農地設光電 有條件免徵

不少農民想在自家農地上加裝太陽能光電設施，卻又擔心造成稅費增加。對此屏東縣財稅局解釋，若農地設置太陽能設施後仍持續從事農...

補繳燃料費 應找監理站

汽車燃料費每年7月繳納，雲林縣稅務局表示，近期常接到民眾詢問，甚至前往稅務局申請補發「燃料稅單」，但這筆費用不是稅，也不...

節稅不成變加稅！勤業眾信示警：台商轉投資中國大陸要注意

為鼓勵外資企業持續深耕，中國大陸6月底推出最新稅負優惠政策，允許外資將中國大陸企業分配的盈餘再投入符合條件的中國大陸事業...

建商欠稅29年躲不掉！國稅局下猛藥成功追回200萬元

別以為能僥倖躲過！高雄國稅局透露，日前成功標脫一間欠稅建設公司名下的停車位，追回逾200萬元稅款，這起案件歷時近三十年，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。