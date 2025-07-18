補繳燃料費 應找監理站

汽車燃料費每年7月繳納，雲林縣稅務局表示，近期常接到民眾詢問，甚至前往稅務局申請補發「燃料稅單」，但這筆費用不是稅，也不是由稅務局發單，部分民眾還會誤把這張單子當作「使用牌照稅」，誤以為早已繳過，結果因未如期繳納遭催繳，增加不少困擾。

稅務局澄清，燃料費並非「燃料稅」或「使用牌照稅」，而是由公路監理機關依《公路法》規定徵收的「規費」，性質和地方稅完全不同，若民眾遺失繳款單，應洽詢車籍所在地監理站，稅務局無權補發繳款書。

稅務局說明，汽車燃料費是用來作為公路建設、維修與安全管理的財源，由交通部所屬監理機關每年7月寄發繳費單；而「使用牌照稅」則是地方稅，每年4月由各縣市政府開徵，用途為地方財政收入，兩者分屬不同徵收機關與法源依據。