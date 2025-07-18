公益團體出售房地 要繳稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
房地產示意圖。 記者游智文／攝影
房地產示意圖。 記者游智文／攝影

公益慈善機關團體若有出售房屋或土地，別以為免繳稅。財政部台北國稅局表示，依規定，機關團體這類交易屬於「銷售貨物」行為，應依法列為課稅所得，若漏報恐遭補稅，甚至加計罰鍰。

台北國稅局表示，符合規定的教育、文化、公益、慈善機關團體（如基金會等），依規定應辦理所得稅結算申報，其中若屬銷售貨物或勞務收入，原則上應依法課徵所得稅。

圖／經濟日報提供
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而銷售貨物勞務「以外」收入，主要以捐款為大宗，若用於創設目的支出達到收入六成以上，則這部分收入則可適用免稅

不少機關團體誤以為擁有免稅資格，就忽略銷售貨物或勞務部分也同樣免課稅，但這是錯誤觀念。

在法律定義中，「銷售貨物」是指機關團體將自己持有的財產所有權轉讓給他人，並取得代價，即使是出於經費籌措或調整資產配置目的，只要出售房屋、土地，就屬「銷售貨物」所得，需納入申報課稅。

舉例來說，一家財團法人2010年取得房屋，2022年出售這筆不動產，出售金額為400萬元，當初取得成本為100萬元，該機構將這筆交易申報為「與創設目的有關活動的收入」，未歸類為銷售貨物所得。

經稽徵機關查核後認定申報錯誤，將其收入與成本調整至「銷售貨物或勞務」項下，補徵課稅所得300萬元（400萬－100萬），計算應納稅額60萬元（按20%稅率計算）。

國稅局指出，這個案例顯示，即使交易看似合理，若未依規定分類申報，仍可能面臨補稅風險，尤其對免稅機關團體而言，財務紀律與稅務合規更加重要。

國稅局強調，免稅機關團體收入若來自與創設宗旨相關的非營利活動，可享免稅優惠，但一旦涉及銷售、交易等營利性質行為，仍需依所得稅法課稅，若誤判導致低報所得或申報錯誤，除需補稅外，情節重大者還可能被處以罰鍰。

為確保申報正確，國稅局呼籲，機關團體若有資產處分計畫，更事前了解適用規定，確認是否屬於銷售貨物或勞務，並依規定正確申報所得稅。

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